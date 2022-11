Paola Rojas reconoce que sintió vergüenza tras video íntimo de Zague

Hace cuatro años, previo al Mundial de Rusia 2018, se terminó la relación entre Luis Roberto Alves Zague y Paola Rojas, después de que se filtrara un video íntimo del exfutbolista.

Ahora, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, la periodista recordó ese amargo momento en entrevista con Isabel Lascuarain para su canal de YouTube.

Rojas reconoció que sintió vergüenza, pero que se tuvo que hacer la fuerte y valiente ante todos y en especial por sus hijos.

“En ese momento me movilizó la responsabilidad, ‘yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo’; pero creo que hay algo más profundo y es que no tengo porque sentir vergüenza, pero la sentía”, señaló Paola.

“En primer lugar estaban mis hijos y todo lo que hice, declaré, decidí, todo fue primero pensando en ellos, nunca haré ni diré nada que los lastime. Lo primero que les diría es eso, hay que proteger a los menores, por arriba de tu tristeza, de tu enojo o de tu todo, está proteger a los menores, así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, explicó.

Paola Rojas también compartió ya perdonó a Zague y que mantiene una relación cordial con el padre de sus dos hijos. “Sí, es que es que si no te alcanza para perdonar una equivocación, es una equivocación, es un error”, dijo.

¿Qué pasó entre Zague y Paola Rojas?

A días de iniciar la Copa del Mundo de Rusia 2018, se filtró un video de Zague en el que mostraba sus partes íntimas, de donde surgió la frase “impresionante” y que iba dedicado a otra mujer y no a Paola Rojas.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales y llegaron hasta Rusia. Después de desatarse el escándalo, Paola y Zague se separaron y finalmente se divorciaron.