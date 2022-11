Afición de Argentina manda contundente mensaje a Funes Mori: “No puede volver”

La Selección mexicana y Argentina se enfrentan este sábado en el Estadio Luisail en un juego que definirá las esperanzas de ambas escuadras para avanzar a octavos de final en Qatar 2022.

En la Albiceleste saben que una derrota ante el Tri, los dejaría prácticamente eliminados del Mundial y previo a este duelo, sus aficionados aprovecharon para mandar un contundente mensaje a Rogelio Funes Mori.

En un video compartido por Fox Sports, un seguidor de la Albiceleste fue cuestionado sobre qué pasaría si el Mellizo les marcara gol, a lo que este respondió que el naturalizado mexicano, no podría pisar de nueva cuenta su país de nacimiento.

“Funes Mori no me preocupa, no creo que el Tata lo ponga, pero si lo pone y llega a hacer un gol, no puede volver a pisar Argentina”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que el delantero de Rayados pueda eliminar a Messi y compañía del Mundial, el fanático respondió que: “no importa quien, si quedamos eliminados es un desastre, pero tenemos fe”, señaló.

💥 "SI FUNES MORI METE GOL NO PUEDE VOLVER A PISAR ARGENTINA" 💥



Las sensaciones de la afición de la Albiceleste en caso de que el delantero mexicano anote mañana#FOXSportsEnQatar pic.twitter.com/FixRSASYPr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 24, 2022

Es importante mencionar que la convocatoria de Rogelio Funes Mori a la Selección mexicana causó mucha polémica, puesto que muchos aficionados consideraron que delanteros como Santiago Giménez o Javier Hernández, debieron ocupar su lugar.

El Mellizo se naturalizó mexicano en verano de 2021 para jugar la Copa Oro con México. Desde entonces, se ha vuelto un habitual en las convocatorias de Gerardo Martino. Incluso el atacante de 31 años ha mencionado que sí festejaría si le llega a marcar a Argentina.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: