Chelís revienta a Herrera por su desempeño con el Tri: “¿Dónde está tu honestidad?”

La eliminación de la Selección mexicana en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 sigue dando de qué hablar, ya que ahora fue José Luis Sánchez Solá, el “Chelís” quien no se guardó nada al momento de criticar a los jugadores, específicamente a Héctor Herrera.

Mediante una edición del programa Futbol Picante, el exentrenador del Puebla, arremetió contra el desempeño de HH con el Tri y le pidió que fuera más “honesto” para reconocer que no tenía el nivel para ir al Mundial.

“Dónde entra tu honestidad deportiva y como ser humano, yo me hago a un lado cuando no puedo cooperar, entonces, ¿no te ves desnudo al espejo? porque si lo hicieras no puedes aportar en una selección, en un futbol total a lo que estamos viendo en el Mundial, que es muy físico, de ida y vuelta”, argumentó.

Además, el Chelís comparó el desempeño del canterano de Pachuca con el de Carlos Vela en la MLS, de quien dijo, sí es importante para su equipo.

“Añado la honestidad de Carlos Vela que está jugando en la misma liga, pero preparado, rindiendo, siendo importante para su equipo, quedando campeón. A lo que el Sr. Herrera se va a Houston pensando que el estar ahí iba a llegar sobrado y no es así, ni siquiera en lo físico está bien. Este señor esta porque sí y ya”, remató.

Es importante mencionar que Héctor Herrera fue sumamente criticado por su salida del Atlético de Madrid a mitad de año, decisión que muchos consideraron mala debido a que el Mundial de Qatar 2022 está a la puerta de la esquina.

