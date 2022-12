Ricardo Osorio califica el proceso del Tata Martino como “el más lamentable”

Tras el fracaso de la Selección mexicana en Qatar 2022, varios exjugadores han salido a dar declaraciones sobre el mal torneo del Tri. Ahora, fue el turno de Ricardo Osorio.

En entrevista para el programa Los Maestros de TUDN, el exzaguero central no se guardó nada para hablar del desempeño del Tri y arremetió contra Gerardo Martino, asegurando que su proceso al frente de la Selección fue el más malo de todos.

“Estuve en Qatar, he seguido varios procesos y el del Tata es el más lamentable de todos. Tenemos que llegar a este momento para tocar más fondo y sacar más provecho”, comentó el mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Además, Osorio cuestionó las decisiones del entonces técnico nacional, pues considera que no hubo un 9 durante el Mundial y no supo aprovechar las cualidades de futbolistas como Hirving Lozano.

Te recomendamos: La razón por la que el Emir de Qatar apuesta por Messi y Argentina

“México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma. Hoy había jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a ‘Chucky’ Lozano de espaldas, como matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco”, sentenció.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: