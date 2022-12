“Cuando uno siente las cosas con el corazón, se da el resultado”: Gabriel Bouchot

El atletismo, es un deporte en el que Gabriel Bouchot encontró más que una pasión, un estilo de vida, pues le he permitido cumplir varios sueños y enseñanzas que le han servido en su vida cotidiana.

Recientemente, participó con éxito en el Maratón Internacional de la Ciudad de Panamá, evento en el que subió al podio en la segunda posición tras terminar la carrera con un tiempo de 2:41:59.

En entrevista con Publisport, el atleta mexicano compartió cómo es que se inició en este deporte, el momento clave de su carrera y cuáles son las metas que tiene a futuro.

¿Cómo fue que te involucraste en el atletismo?

Voy a cumplir 10 años corriendo. Toda mi vida he practicado deporte, en un principio mi papá me metió al skateboarding pero luego me invitó a correr y participé en una carrera de 10 kilómetros y quedé en el podio. A partir de ahí me empezó a gustar.

¿Cuál fue el momento clave en el qué tomaste la decisión de dedicarte a este deporte?

Justamente cuando me subí a ese primer podio. Después cuando me contactaron con el Comité Olímpico Mexicano para entrenar y empecé a ver a corredores vistiendo la camiseta de México, era algo que yo quería replicar poco a poco me fui metiendo a este mundo hasta que ya estaba tan dentro que no veo cómo hacer otra cosa, no tengo ganas, esto es lo mío. Me hace sentir único y es en lo que mejor me desempeño.

¿Cómo fue que se dio tu participación en la carrera de Panamá?

Todo fue gracias a mi patrocinador ON que me invitó a esta gran experiencia. Me contactaron para participar en la carrera y para mi fue un orgullo.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para practicar este deporte de alto rendimiento a nivel profesional?

Hay momentos en los que mis amigos me invitan a salir y no puedo, porque necesito descansar para correr bien. A veces también mi tiempo lo ocupo para entrenar, aunque no sé si lo llamaría sacrificio, porque al final si puede ser pero es algo que estoy haciendo porque a mi me gusta. Hay días que no tengo ganas de entrenar pero me pongo a pensar que mi rival estaría teniendo ventaja sobre lo que yo deje de hacer. Al final, más que sacrificio es pasión. A veces no se puede compaginar con otras cosas, pero después de un maratón también necesitas tiempo para despejarte de todo y que mejor que hacerlo después de un resultado.

¿Qué metas tienes a futuro?

Me gustaría mejorar mis marcas en Media Maratón, buscar una carrera en Estados Unidos y Europa. Tengo un equipo y me gustaría que la gente lo conozca más y transmitirles esta pasión por el atletismo. Cualquier evento fuera de México me sirve de mucho.

¿Te visualizas en unos Juegos panamericanos o Juegos Olímpicos?

Claro que me encantaría, no me presiono por llegar a Panamericanos o a Olímpicos, lo que hago es disfrutar de mi deporte, buscar la mejor versión de mi y mejorar mis tiempos. Eventualmente si esto me lo permite claro que yo estaría feliz de estar ahí.

¿Qué aprendizajes te ha dejado el atletismo?

Hay varios, mira cuando uno siente las cosas con el corazón se da el resultado. Cuando uno tiene muy claro el objetivo lo sientes de verdad, no importa lo que digan los demás, lo que importa es la confianza en ti mismo y que trabajes para eso. Hay que hacer las cosas y que uno las disfrute, eso es lo principal. El deporte te ayuda a este en comunidad, es bueno entrar en un equipo donde la gente de comparta sus experiencias y eso te motiva también.

¿Cómo viviste el Maratón de Panamá?

En los primeros kilómetros trataba de cuidar mi respiración y mantener el paso, llegó un punto en el que me sentía perdido y me legaron pensamientos negativos y me dio coraje conmigo mismo, pero después retomé el camino, fue mucha fuerza de voluntad, no quería regresarme a casa sin subir al podio. En un maratón es común tener choque de ideas porque el cuerpo empieza a sentir los estragos, la mente y el cuerpo luchan, pero al final no me rendí, di lo último que tenía y cruce la meta, justo al rebasarla colapso, pero mi equipo se portó increíble y me apoyó en todo momento.

