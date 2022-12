“Messi me hizo amar al Barcelona, merece un Mundial”: Dembélé

Ousmane Dembélé, es uno de los jugadores que ha mostrado su admiración hacia a Messi y previo a la final que tendrán Francia y Argentina, el jugador galo volvió a llenar de elogios al astro de 35 años.

“Compartí con él cuatro hermosos años en el Barcelona. Es un jugador excepcional, siempre he dicho que fue quien me hizo amar el Barcelona junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero”, aseguró el francés en conferencia de prensa previo a la final.

Además, el futbolista de 25 años recordó que Messi lo ayudó mucho cuando llegó al club catalán hace 5 años, ya que le dio muchos consejos para que pudiera mejorar como jugador.

Dembélé y Messi jugaron juntos en el Barcelona. Foto: David Ramos/Getty Images

“Era joven, me gustaba lanzarme siempre al regate y él me decía que me calmara, que no valía la pena intentarlo cada vez, que había momentos que era bueno hacerlo y otros que no”.

Asimismo, Dembélé habló lo difícil que será frenar a un jugador como Messi, de quien aseguró, merece ganar una Copa del Mundo.

“Es un futbolista difícil de frenar. Vamos a hacer todo lo posible por que toque el menor número posible de balones para que no sea decisivo. Merece un Mundial, es el trofeo que le falta, pero Francia también lo merece”, sentenció.

