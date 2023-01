Atlas separa a uno de sus jugadores por problemas de dopaje

Los Rojinegros del Atlas se encuentran en el ojo del huracán luego de que uno de sus jugadores fuera separado por posible caso de dopaje.

Fue el propio presidente del club, José Riestra, quien confirmó que la directiva se encuentra a la espera de la respuesta de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) por un posible caso de dopaje de su canterano Edyairth Ortega.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto.

“Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es algo sencillo ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, dijo en entrevista a medios.

Aunque el club no ha emitido un comunicado al respecto, según informa Mediotiempo que la sustancia detectada sería para aumentar masa muscular. En caso de confirmarse, el jugador sería suspendido y recibiría una multa económica.

Es importante mencionar que Atlas reprogramó su juego de la jornada 1 ante Toluca por las malas condiciones en las que se encuentra el Estadio Jalisco.