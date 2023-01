FIFA sanciona al Tri por convocatoria “indebida” a Alejandro Zendejas

La FIFA informó que el Tri perdió en automático los juegos en los que participó Alejandro Zendejas por no solicitar un permiso especial. Mexsport (Robin Alam)

México recibió la orden de perder un par de amistosos y una multa de 10 mil francos suizos (10 mil 900 dólares) por parte de la FIFA por convocar al delantero México-estadounidense Alejandro Zendejas.

La FIFA dijo que a México también se le ordenó renunciar a tres partidos Sub-23 en los que usó a Zendejas. El organismo rector no anunció la sanción hasta este jueves, un día después de que The Associated Press lo contactó luego de que la Federación de Fútbol de Estados Unidos lo seleccionara para los partidos de la próxima semana contra Serbia y Colombia, los primeros para los estadounidenses desde la Copa del Mundo.

El delantero de 24 años fue titular en tres partidos con Estados Unidos en el Mundial Sub-17 de 2015, donde fue compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams.

“FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de 10 mil francos suizos a la Federación Mexicana de Futbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de FIFA luego de la colocación del jugador Alejandro Zendejas”, dijo el organismo rector en un comunicado.

“Además de la multa, todos los partidos han sido declarados perdidos. Sin embargo, según las disposiciones aplicables del RGAS, el jugador sigue siendo elegible para jugar en los equipos representativos de Estados Unidos”.

Según los estatutos de la FIFA, debido a que Zendejas jugó en una competencia oficial para una selección nacional juvenil de EU, habría tenido que solicitar a la FIFA un cambio de afiliación por única vez para poder jugar con la Selección mexicana.

Entre las pérdidas, la FIFA incluyó un partido contra Ecuador el 28 de octubre de 2021 en Charlotte, Carolina del Norte, que México perdió 3-2 cuando Zendejas ingresó por Uriel Antuna en el minuto 66; y un partido contra Guatemala el pasado 22 de abril en Orlando, Florida, que terminó en un empate 0-0 cuando Zendejas comenzó y jugó hasta el minuto 72.

México también recibió la orden de perder los partidos Sub-23 contra Rumania (una victoria por 1-0 el 5 de junio de 2021), contra Arabia Saudita (un empate 1-1 el 8 de junio) y contra Australia (una victoria por 3-2 el 12 de junio). ). Todas las pérdidas se convierten en derrotas por 3-0.

El cambio en los partidos de la selección absoluta tendrá un pequeño impacto en el ranking FIFA de México. Zendejas estaba en la academia juvenil del FC Dallas de la Major League Soccer, que lo catalogó como nacido en El Paso, Texas.

Hizo su debut en la MLS contra Houston el 1 de mayo de 2015 y fue transferido a Chivas en junio de 2016, luego fue cedido a Zacatepec en junio de 2017. Zendejas fue transferido a Necaxa en junio de 2020 y al Club América en enero de 2022.

Zendejas estuvo entre los 24 jugadores seleccionados el miércoles por el entrenador interino de Estados Unidos, Anthony Hudson, para los partidos contra Serbia el 25 de enero en Los Ángeles y Colombia tres días después en Carson, California. Está entre los 13 jugadores en la lista que podrían debutar en la selección nacional de Estados Unidos.

