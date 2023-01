Mexicana Adriana Jiménez anunció su retiro de los clavados de altura

El deporte mexicano pierde a una de sus grandes representantes después de que la clavadista de altura Adriana Jiménez anunció su retiro a los 38 años.

En conferencia de prensa en el Comité Olímpico Mexicano, la medallista de plata en el Mundial de Budapest explicó que las lesiones en los últimos años provocaron que tomara esta difícil decisión.

“El año pasado comencé a estar mucho más débil del cuerpo, ya la recuperación no era la misma, mis cervicales se atrofiaron un poco, ya comenzaba a sentir vértigos, mareos y cuando ya no comienzas a disfrutar como antes y los clavados los quieres hacer de una manera y ya no son como antes, entonces preferí retirarme a que el deporte me retirara”, afirmó la atleta mexicana, que fue representante de México en los clavados de altura desde hace 10 años.

La clavadista @adyjimte se despide de las competencias de altura después de más de dos décadas de entrega, medallas y de poner en alto el nombre de México. pic.twitter.com/t4HKuCe0aQ — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) January 25, 2023

La decisión de poner punto final a su carrera la tomó durante una competencia en París.

“Ya estaba muy adolorida, ya sentía que la recuperación no era tan rápida como en otros momentos. Fue en París del año pasado donde decidí ponerle fin y agradecí todo lo que este deporte me ha dejado”, dijo

Pero, con esta decisión, Adriana Jiménez buscará mantenerse en las albercas, pero ahora apoyando a los jóvenes prospectos mexicanos.

“Me encantaría estar en este ámbito al lado de la plataforma. Hay niños muy talentosos, los conozco desde pequeños, tengo ese toque que los motiva, los inspira, siempre he sido buena líder y me fascina, me gusta mucho estar con ellos y ver lo que logran porque sé lo que siente estar en este deporte.

La clavadista, por su parte, se dedicó a entrenar y ganó plata en la Serie Mundial de Beirut y posteriormente se colgó, también plata, en los Mundiales de Natación de Gwangju.

Jiménez se convirtió en la única clavadista mexicana en ganar dos preseas en los Mundiales de Natación, la máxima prueba en la que puede participar, debido a que esta disciplina no pertenece al programa olímpico.