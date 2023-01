Chicharito recuerda su anotación con la cara: “No es fácil hacer ese tipo de golazos”

Javier Hernández hizo una gran cantidad de goles en su paso por el futbol europeo; sin embargo, el más recordado probablemente sea el que marcó ante Chelsea en la Community Shield de 2010.

Dicha anotación, no solo fue la la primera del Chicharito con el Manchester United, también fue un gol muy peculiar, ya que remató el balón con su pierna derecho y luego de rebotar en su cara, terminó en el fondo de las redes.

A casi 13 años de aquel gol, el ahora jugador del LA Galaxy recordó con ironía dicho momento. Fue mediante un en vivo en su cuenta de Twitch que el canterano de Chivas respondió al cuestionamiento de un aficionado sobre la famosa anotación.

“A ver, ¿has visto un gol así a alguien más? No verdad, no, no es fácil. No es fácil hacer ese tipo de golazos”, contestó Hernández entre carcajadas.

Es importante mencionar que el Chicharito llegó a los Red Devils en verano de 2010 tras disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. Permaneció 4 años con el club y en 157 partidos convirtió 59 goles.

Lo más leído: Karely Ruiz presume su espectacular figura con jersey del Real Madrid