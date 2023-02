Checo lanza dardo a Verstappen: “Si no recibo apoyo cuando lo necesite tampoco lo daré”

Sergio Checo Pérez vivirá su temporada número 13 en Fórmula 1 y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2022, año en que terminó en tercer lugar del campeonato de pilotos.

Previo a este nueva temporada, el corredor jalisciense dejó en claro que la polémica con Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil quedó atrás.

Sin embargo, pese a que reconoció que será importante trabajar en equipo debido a la “intensa” temporada que se viene, Checo lanzó un dardo a Verstappen, asegurando que no lo ayudará si no recibe el mismo apoyo de su parte.

“No, ya lo hemos hablado. Tenemos una relación muy transparente. Al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como equipo”, declaró el mexicano en entrevista con Fox Sports.

“Todo dependerá, si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré, eso es obvio pero no espero nada de eso. Lo tenemos claro, va a ser una temporada muy intensa con seis autos peleando el campeonato seguramente, entonces va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras”, añadió.

Checo Pérez reconoció la importancia de trabajar en equipo esta nueva temporada. Foto: Mark Thompson/Getty Images

Además, el piloto de 33 años descartó que tenga algún tipo de presión por el regreso de Daniel Ricciardo a la escudería austriaca, sino todo lo contrario, lo considera como un “beneficio”.

“Es alguien con muchísima experiencia, alguien que conoce bien al equipo, tantos años en Fórmula 1 es un beneficio muy importante tenerlo. Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1, puede tener al piloto que quiera, no cambia nada”, subrayó.

Por último, Checo Pérez destacó que esta temporada será crucial para determinar sus ganas de continuar en Fórmula 1, pues mencionó que siempre trata de dar su mejor nivel y no se ve dando un 90%.

Te recomendamos: Fórmula 1 y el Tottenham se alían para construir una pista de karts en su estadio

Ahora tengo dos años de contrato con Red Bull, pero este año va a determinar muchas cosas para ver cuánto tiempo quiero seguir en este deporte, qué tan bueno sea, sin duda que es un año crucial en mi carrera.

“Si no tienes el 100 por ciento de ganas de levantarte, de entrenar todos los días, cuidar lo que comes todo el año, todo lo que tienes que darle al deporte, si no tienes esa energía al 100 por ciento, yo no me veo estando aquí a un 90″, sentenció.