Benzema arremete contra entrenador de Francia, lo llama mentiroso y payaso

El futbolista francés Karim Benzema publicó una serie de historias en redes sociales acusando de mentiroso y payaso al director técnico de su selección, Didier Deschamps.

Te interesa: Dibu Martínez subasta guantes que usó en Qatar 2022 para ayudar a niños con cáncer

Primero, el goleador del Real Madrid compartió las declaraciones que Deschamps tuvo en una conversación con el medio francés, Le Parisine y al final de la captura de pantalla puso: “Qué audacia” acompañado de un emoji de payaso.

Karim Benzema tildó de payaso a Didier Deschamps, entrenador de la Selección francesa. Foto: Instagram

“Karim estaba destrozado porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo ‘estoy muerto’. El diagnóstico de nuestro médico fue el mismo que el de Madrid. No pudo volver a empezar hasta el 10 de diciembre. Por la noche, después de su retirada, le dije a Karim ‘no hay ninguna urgencia’, organiza tu regreso con el director de tu equipo. Cuando me desperté, ya no estaba. Es su decisión, la comprendo y la respeto.” fueron las palabras del estratega campeón del mundo en Rusia 2018.

Eso no fue todo, ya que la siguiente publicación muestra el video de un hombre diciendo a la cámara: “Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso” y agregó un mensaje al final de la publicación que dice: “Sagrado Didier, buenas noches...”.

Karim Benzema dejó entrever que Deschamps mintió en sus declaraciones. Instagram

La relación entre jugador y entrenador se rompió previo al debut de Francia en la Copa del Mundo, ya que Benzema interpretó que Deschamps y el cuerpo técnico galo quiso apresurar su recuperación y no respetaron su proceso de rehabilitación.