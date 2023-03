Fuerte tensión entre Conte y Richarlison: “Tiene razón, su temporada es una mier...”

Después de la eliminación ante el Milan en Octavos de Final de la Champions League, el clima en el vestidor del Tottenham está más caliente que nunca, sobre todo después del cruce de declaraciones entre el futbolista brasileño Richarlison y el director técnico Antonio Conte.

Al final del partido en el que se selló la eliminación de los ‘Spurs’ y Richarlison jugó únicamente 20 minutos, el futbolista encendió la polémica con sus declaraciones en zona mixta.

“Si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda. Entiendo sus decisiones. Venía bien y Conte me vuelve a poner en el banco. Ayer me probó en el once titular y luego... al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta.” aseguró el brasileño a TNT Sports Brasil.

"ESSA TEMPORADA ESTÁ SENDO UMA MERDA!" Rapaz, o Richarlison ficou pistola depois da eliminação do Tottenham na Champions. E teve recado pro treinador Antonio Conte também... 👀 Confira! #CasaDaChampions



Días después, llegó el turno de Antonio Conte. El italiano no se guardó nada y de manera irónica, le “dio la razón” a su jugador.

“Vi la entrevista de Richarlison y no me criticó. Dijo ‘la temporada es una mierda’ y tiene razón porque su temporada no es buena, porque tuvo muchas lesiones. Luego fue al Mundial y tuvo otra lesión grave. No marcó goles para nosotros. Creo que fue honesto. Pero la temporada aún no ha terminado. Si merece jugar, le daré la oportunidad” replicó el técnico del Tottenham.

Es importante mencionae que, desde su llegada al club, Richarlison ha disputado 24 partidos con una aportación de dos goles y dos asistencias.