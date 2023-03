Enrique Burak ‘destroza’ al Tri y los llama mediocres

Enrique Burak, uno de los periodistas y cronistas más reconocidos en la televisión mexicana, salió a dar una de las críticas más duras a la Selección Mexicana dirigida por Diego Cocca, al llamarlos mediocres.

Durante el videopodcast Los tres amigos, en donde Burak comparte micrófonos con Pepe Segarra y Antonio de Valdés, el analista de NFL apuntó a que los rivales de México dejaron de tenerle miedo al Estadio Azteca, y los calificó de mediocres.

“Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol”, apuntó.

Por otra parte, arremetió contra los jugadores que pidieron apoyo a la afición para los siguientes compromisos, y afirmó que los fans siempre han alentado a la Selección.

“Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) ‘pues es que vengan a apoyarnos’. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna”, indicó.

La Selección mexicana se enfrentará a Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, esto tras quedar como el cuarto mejor líder de la competición.