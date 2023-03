Kun Agüero sufrió una arritmia cardíaca en pleno directo con Ibai Llanos

Sergio “Kun” Agüero se encontraba en pleno directo con Ibai Llanos cuando el argentino hizo una pausa para comentar que sufrió una mini arritmia cardîaca. Tras este comentario, el streamer español, Ibai, quien mantiene una gran relación con el exfutbolista del Manchester City, le preguntó: ¿Quiéres que vayamos al medico?

La situación se dio de la siguiente manera: “¿Qué pasa, tío?”, comentó Ibai Llanos al ver que Agüero se tocó el cuello. El Kun respondió: “Creo que me agarró una mini-arritmia”. Posteriormente el español contestó “¿Quieres que nos vayamos al médico?”. “No, no, porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal”, comentó el exjugador de la Albiceleste.

Cabe resaltar que en octubre de 2021, cuando el “Kun” jugaba para el Barcelona, en un duelo ante Alavés sufrió este mismo padecimiento. Posteriormente y tras algunas pruebas médicas, tomó la decision de retirarse de las canchas para cuidar su salud.

Sergio Agüero vs Alavés

Horas después, Sergio Agüero publicó un video en redes sociales comentando la situación y dejando en claro que no fue algo grave. “Muchos me están preguntando qué tal estoy pero no se preocupen, no fue nada. Los médicos ya me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, dijo el Kun.

