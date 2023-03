David Faitelson confiesa razones para trabajar con Televisa

Luego del anuncio del programa ‘Tercer grado deportivo’ en el cual participará David Faitelson, el periodista deportivo de ESPN salió para aclarar dudas sobre su decisión. Ya que para sorpresa de muchos, trabajará para Televisa, cadena televisiva de la que ha sido rival y competencia por varios años.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, comentó: “Fue una decisión fácil para mí porque me parece atractiva. No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido rivales, además de crecer en una escuela como la de José Ramón Fernández. Tengo la conciencia tranquila. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, decir lo que tenga que decir y cuando a ellos no les guste lo que tenga que decir me voy. Ellos han prometido un programa con mucha libertad”.

David Faitelson contó los detalles de cómo se dieron los hechos de su contratación. Mencionó que fue citado en la empresa, en su momento pensó que era por una columna que él había escrito sobre Emilio Azcárraga, pero no. Recibió una oferta que le agradó, pero existía un problema, su relación laboral con ESPN.

“Les dije: ‘soy empleado de ESPN, trabajo en Estados Unidos, no puedo tomar decisiones por mí mismo, me gusta la idea, pero ustedes tienen que lograr que ESPN me diera el permiso para participar. No puedo cobrar un solo quinto que no venga de mi contrato con ellos, tengo un contrato de exclusividad”. Finalmente, el trato se cerró y Faitelson colaborará con Televisa.

Tercer grado deportivo

‘Tercer grado deportivo’ será un panel de periodistas deportivos que debatirán sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Además, de David Faitelson, estarán figuras como: Alberto Lati, Javier Alarcón, André Marín, María José González y Roberto de la Rosa. Denisse Maerker actuará como moderadora.

El programa será transmitido todos los lunes a las 11:00 pm, centro de la Ciudad de México. El estreno será el próximo 10 de abril.

