Randy Arozarena confiesa que quiso ser futbolista: “Jugaba de delantero”

Randy Arozarena se volvió la sensación y figura de la Selección mexicana de beisbol durante el Clásico Mundial por su destacada participación con la novena azteca.

Sin embargo, el jugador cubano reconoció recientemente que él siempre quiso ser futbolista, pero el poco interés de su país natal por este deporte lo llevó a practicar beisbol.

“Yo era futbolista, amo el futbol, me gustaba jugar de delantero. En Cuba no le daban oportunidad y cuando tenía siete años sabía que la única manera de brillar y ser grande era en el beisbol, pero nunca dejé de jugar futbol... Me escapé de Cuba para llegar a las Grandes Ligas, firmar un contrato y ganarme la vida”, reveló en entrevista con Fox Sports.

Además el jardinero de Tampa Bay Rays, confesó que es aficionado del Real Madrid gracias a su fanatismo por Cristiano Ronaldo, a quien lo llenó de elogios por la mentalidad que tiene.

“Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, su mentalidad ganadora, cómo entrena, jamás se rinde, lo que transmite en la cancha y todo lo que hace buscando que el equipo gane. Me gusta como juega, busco transmitirme eso a mí mismo, la pasión por el juego y dar el 100 por ciento”, mencionó.