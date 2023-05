“Siento que estoy castigado, que sean claros”: Pocho Guzmán tras no ser convocado al Tri

Víctor Guzmán es uno de los jugadores claves en la buena temporada de Chivas a tal punto que se volvió capitán del equipo en su primer torneo de retorno.

Sin embargo, pese al buen nivel futbolístico que vive, no ha sido convocado a la Selección mexicana, por lo que su ausencia ha generado infinidad de especulaciones.

Incluso, el propio jugador se ha percatado de la situación al punto que, en entrevista con Fox Sports, mencionó que posiblemente se encuentre vetado del Tri por el tema del doping que vivió en 2020 y el cual le impidió jugar con el Rebaño el Clausura 2020.

“Yo siento que sí sigo castigado por eso (doping), porque no hay otra explicación. Si es por eso, está bien reconozco que fue un error, soy hombre y lo acepto, pero también estuviera bien que me dijeran: ‘Sabes qué, no se te está llamando por eso’”, mencionó.

En esa misma línea, el Pocho Guzmán pidió a la Selección una explicación clara de su ausencia en las convocatorias para saber si efectivamente está siendo vetado por esa situación y dejarse de ilusionar con vestir la playera tricolor.

“Escuché que es por gustos de posiciones, pero que sean claros. Al final es su decisión, yo respeto y seguiré haciendo lo mío dentro del cambio y lo pondré difícil, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Me gustaría que me dijeran las razones, o se me mata la ilusión o sigo ilusionado”, sentenció.

