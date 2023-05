¿Se pierde el juego de vuelta? Tano Ortiz revela el estado de salud de Henry Martín

América recibirá este sábado 13 de mayo al Atlético de San Luis en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023, con la ventaja en el global después de haber ganado 3-1 en el juego de ida.

Sin embargo, una de las cosas que más preocupó en el nido fue que Henry Martín sufrió un golpe en la cabeza en los minutos finales del duelo de ida, por lo que el club le realizó unos estudios médicos e informó que sufrió un golpe en la región temporal mandibular derecha.

Tras esta situación, fue el propio entrenador Fernando Ortiz quien habló sobre la situación del goleador y aunque mencionó que se encuentra bien de salud, explicó que el jugador entrenó de forma diferenciada, por lo que aún es duda para el duelo de este sábado.

“Él está bien, platiqué con él previo al entrenamiento, ha trabajado diferenciado, veremos mañana cómo se siente para poder participar y en la más mínima chance que no se sienta bien no va a jugar, no solamente por los protocolos de la liga sino de parte mía, siempre está el lado humano antes que lo deportivo”, explicó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el Tano también habló sobre el estado de salud de Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, asegurando que están listos para ver acción en el duelo de vuelta.

“A Ale (Zendejas) vamos a llevarlo de a poco. Tiene muchas ganas como el resto de sus compañeros que están en el banco. Soy feliz de entrenar a estos jugadores y veré el momento adecuado donde los pueda poner. Álvaro (Fidalgo) tiene un golpe en la muñeca, se hizo un estudio y no ha salido nada así que puede jugar mañana. Tuvimos varios golpeados, médicos y kinesiología han trabajado para tenerlos bien mañana”, sentenció.