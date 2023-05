Canelo Álvarez comparte su amor por el golf con torneo benéfico

Canelo Álvarez presentó el torneo “No Golf, No Life”. Foto: Iván Navarro

Saúl Canelo Álvarez regresa a escena, pero ahora no con los guantes puestos, sino con los palos de golf al presentar la segunda edición del torneo No Golf, No Life.

En conferencia de prensa desde el campo Bosque Real, en el Estado de México, Canelo Álvarez dio a conocer este certamen que reúne a figuras del deporte y el espectáculo con fines benéficos.

“Buscamos apoyar a niños a través de este deporte y generar recursos para impulsar el desarrollo profesional del deporte entre los niños mexicanos”, aseguró el pugilista.

.@Canelo habla sobre este torneo que busca impulsar el golf en México @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/IQMaUAtpUK — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) May 19, 2023

Entre empresarios, amigos y figuras de la talla de Jorge Campos, el torneo se realiza este 19 de mayo, con la presencia del campeón indiscutible de peso supermediano.

En la presentación estuvieron presentes Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, el empresario Carlos Bremen y Leon Adame, director del Campo Bosque Real.

Canelo firma autógrafos para los jóvenes pic.twitter.com/mMSYqSCYbI — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) May 19, 2023

Este campo, reconocido a nivel internacional volverá a ser sede de este evento, que vivió su primera etapa en el 2022.

Por otra parte, gracias a su labor altruista, Canelo Álvarez fue reconocido como embajador de la asociación First Tee, en donde apoya a más de 450 niños.

