Jonathan Paredes, el clavadista que descubrió su pasión dando show’s en la feria

Jonathan Paredes es un atleta mexicano que inició su andar en los clavados de altura gracias a su habilidad en la natación; sin embargo, fue trabajando en un show de clavados en la extinta Feria de Chapultepec que descubrió esta pasión, misma que perfeccionó con el tiempo y que lo llevó a ganar la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving en 2017.

En entrevista con Publisport, el deportista azteca platicó sobre sus inicios en el apasionante mundo del salto de altura, los momentos que han marcado su carrera, así como el sueño que tiene de disputar unos Juegos Olímpicos en su disciplina.

¿Cómo te iniciaste en los clavados?

En resumen, con tres años empecé a nadar, mis papás vivían cerca de una alberca, era muy hiperactivo y a los seis años me metieron a clases de clavados, me hicieron unas pruebas, se me dio muy bien y a los 9 años tuve mi primera competencia internacional en Medellín. Todo iba bien, pero en la adolescencia empiezo a aburrirme un poco de la rutina y decido probar en futbol americano, pero me dicen que estaba muy chico. Posteriormente regreso a los clavados y en mi última olimpiada nacional se me acercó uno de los jueces y me dice ‘oye tengo un show de clavados en la Feria de Chapultepec, te invito a trabajar los fines de semana’. Comienzo a hacer estos shows y me enamoro mucho por la parte que ya era más de entretenimiento, la gente se divertía viéndonos. Ahí comencé a probar la altura y con 21 años Fernando Plata me ofrece la oportunidad de competir en una competencia internacional en clavados de altura en el Cañón del sumidero y Acapulco, quedé quinto y sexto y ahí fue cuando Red Bull me invitó en 2011, así comenzó la historia.

¿En algún momento has tenido miedo a las alturas?

Yo creo que simplemente vives con miedo, creo que básicamente es el respeto que te hace sentir a lo que estás haciendo, simplemente aprendes a lidiar con eso. No soy muy fan de aventarme desde allá arriba, no es algo que diga ‘qué ganas tengo de aventarme desde 27 metros de altura’ pero creo que aprendí a amarlo y a vivir con ello y al final se volvió parte de mi vida.

¿Enfrentaste dificultades para llegar hasta donde estás ahora?

Para ser honesto creo que todo se me cuadró en la vida en relación al deporte, porque como clavadista, cuando empecé a hacer shows en la Feria de Chapultepec, nunca me imaginé estar parado donde estoy ahora. Simplemente lo tomé como un trabajo, como diversión, no proyectaba mi vida como el campeón del mundo en clavados de altura. Además, renuncié a ese sueño olímpico porque dejé de dedicarme a los clavados amateurs para enfocarme en los shows, entonces para mí no existía esa proyección de ‘voy a ser el mejor del mundo’ simplemente hacía algo porque me hacía feliz y me apasionaba mucho, eso trajo todo lo que fue y ha sido hasta ahora, no hubo nadie como que me metiera el pie o algo así, simplemente fue un proceso muy orgánico y muy natural.

¿Aún mantienes vigente el sueño olímpico?

Ese sueño olímpico se truncó bastante durante toda la vida porque mi deporte es profesional, no es olímpico, pero con el impacto que ha tenido en los últimos años ya se está pensando que probablemente para Los Ángeles 2028 podamos ser parte del programa olímpico y ya se está soñando otra vez con eso, sería ideal. Me encantaría poder competir en unos Juegos Olímpicos ya con mis disciplina de clavados de altura, sería un gran cierre para mi carrera deportiva, sería un momentazo.

¿Cuál es tu opinión respecto a la falta de apoyo que atraviesan los atletas de deportes acuáticos como la Selección mexicana de natación artística?

Creo que son problemas que definitivamente no deberían preocuparnos porque estamos aquí para entrenar, hemos hecho esto toda la vida y sabemos que los problemas y la organización de pantalones largos tiene que quedarse en las oficinas, estamos programados para entrenar y dar resultados. Antes con esos resultados conseguíamos un apoyo económico que básicamente nos ayudaba a vivir y llevar gastos, pero trato de no darle mucha importancia porque afortunadamente cuento con el apoyo de Red Bull desde hace tiempo. Es verdad que nos afecta a todos a nivel general, pero al final tenemos que enfocarnos en seguir entrenando porque si en algún momento esto se llega a arreglar los apoyos van a volver.

Al final la gente que nos dedicamos a esto sabemos que el apoyo nunca ha sido tal vez el mejor o el que necesitamos para nuestra carrera; sin embargo, la gente que he visto, colegas, compañeros, amigos, siempre hemos hecho esto porque nos apasiona, entonces creo que debemos seguir con nuestros sueños intactos aunque la situación sea un panorama bastante gris, seguir con esa actitud de perseguir nuestros sueños y llegar hasta donde podamos.

Jonathan Paredes se inició en el salto de altura desde los 6 años. Foto: Cortesía Red Bull

¿Cómo es tu proceso de preparación para una competencia?

En pretemporada enfocamos de ocho a nueve horas de entrenamiento todos los días para llegar al nivel que queremos mantener durante todo el año, ya iniciada la temporada de competencias, se trata nada más de mantenernos física y mentalmente para estar preparados para las competencias con todo lo que eso incluye, dietas ejercicios, sacrificios de una vida social e incluso personal, pero es lo que tienes que hacer para llegar a este nivel.

¿Cuál ha sido el momento más importante en tu carrera?

Creo que el campeonato mundial de 2017 fue el pico más importante en mi carrera porque es a donde quieres llegar, en cualquier disciplina, pero 2013 fue algo que definitivamente marcó mi vida, fueron de los primeros mundiales de natación en Barcelona ya con la federación, entonces haber hecho el primer podio en la historia de los clavados de altura, creo que esos dos momentos son definitivamente los más importantes.

¿Qué podemos esperar de Jonathan en este nuevo serial?

Pueden esperar una nueva versión de Jonathan, tuve un par de años bastante complicados, regresando de la pandemia tuve un accidente en Francia que físicamente no me dejó ningún problema pero mentalmente ha sido una lucha bastante grande. Incluso el año pasado desistí a algunos eventos porque mentalmente tenía un bloqueo gigante, pero afortunadamente ya pude competir en Boston, volver ya es un gran paso y ahora esperemos que esa brecha mental se quite totalmente y esperar mejores resultados para el resto del año.

¿Cómo te sientes de volver a competir en un Campeonato Mundial de natación que se disputará en Fukuoka, Japón?

Sí, mis quintos mundiales de los de FINA, estoy muy contento, eso habla de una gran carrera deportiva. Quiero llegar a este Mundial disfrutándolo como solía hacerlo, obviamente respetando y con el miedo que siempre he tenido pero quiero eso y poder buscar el podio obviamente.

El retiro es inevitable en algún momento, ¿has pensado en seguir relacionado con los clavados una vez que concluya tu etapa como atleta?

No me gustaría porque ya que estás del otro lado son problemas caos, etcétera, creo que después de clavados me gustaría ser fotógrafo, me apasiona muchísimo, me gustaría irme más por ese medio y tal vez fotografiar clavadista, pero no estar en la parte de pantalones largos.

¿En algún momento tus seres queridos han mostrado temor por lo la disciplina que practicas?

Creo que no, ellos simplemente demuestran su apoyo. Mis papás nunca me han visto en vivo y creo que eso no lo voy a permitir porque así no van a poder dimensionar de qué estamos hablando y donde estoy saltando, pero la gente que ha tenido la oportunidad de verme lo disfrutan y me apoyan con lo que hago. Nadie me ha advertido sobre eso porque al final les he transmitido esa confianza de aunque sea peligroso, estoy preparado para eso. Es un deporte peligroso pero es como ver a checo Pérez que va en su coche a 300 kilómetros por hora y lo hace ver muy fácil, pero esa es la idea, para eso entrenamos para que la gente crea que es fácil y que estamos a salvo.

Hablando de Checo Pérez, ¿cómo lo vez en el campeonato de Fórmula 1?

Creo que Checo lo está haciendo muy bien, tiene un gran coche, lo tiene todo. Simplemente que pienso que Max Verstappen es un fuera de serie, es muy superior, esa mentalidad de Max creo que lo ayuda a estar donde está. Además esa hambre que tuvo desde hace tiempo, esa pelea que empezó a tener con Hamilton ya lo veíamos venir y era solo falta de que él tuviera el coche correcto y aunque Checo tenga el mismo, Verstappen es mucho más joven y contra eso no se puede competir.

¿Qué mensaje le puedes mandar a aquellas personas que también tienen un sueño?

Es muy importante tener sueños y expectativas. Uno tiene que mantenerse enfocado, soñar no está prohibido y hay que perseguirlo, sea grande o pequeño, perseguir eso que te apasiona porque te puede llevar a grandes cosas.