“¿Qué le pasa?, me empujó”: Checo y Max viven tenso momento en el Sprint

La carrera Sprint del Gran Premio de Austria estuvo llena de intensidad por la lucha continúa entre Sergio Pérez y Max Verstappen por llevarse el primer lugar.

Sin embargo, los pilotos de Red Bull tuvieron un momento tenso al principio de la competencia, puesto que el mexicano obligó a su coequipero a tocar el pasto, hecho que provocó el enojo del bicampeón de Fórmula 1.

“Me empujó. ¿Qué carajos le pasa?”, dijo Mad Max a través del radio. Pero la situación no se quedó ahí, pues de forma inmediata, en la curva 3, el neerlandés desplazó al mexicano de una forma brusca e incluso estuvieron cerca de chocar sus monoplazas.

LOS RADIOS DE VERSTAPPEN Y PÉREZ



Apenas en la primera vuelta, Checo y Max comenzaron muy agresivos entre ellos para tomar le liderato de la carrera. Ambos se quejaron de su compañero en el radio.





“¿Qué le pasa a Max?”, expresó en tono molesto el mexicano ante la acción de su compañero. Incluso, el pique no se quedó ahí y al final de la contienda se vio a ambos pilotos discutiendo sobre lo sucedido en la pista.

Sin embargo, en declaraciones a los medios de comunicación ambos pilotos hablaron lo sucedido y aseguraron que se aclaró el malentendido en el circuito de Spielberg.

“Creo que Max estaba molesto cuando fui por la curva 2, pero no lo vi ahí, moví la trayectoria para presionar y no lo vi en la parte de la curva, pero está todo bien, ya hablamos de ello, pero al final de cuentas la visibilidad era muy mala”, declaró Checo sobre el tenso momento.

NO VIO A MAX



Checo Pérez explica qué ocurrió durante el arranque de la carrera sprint y asegura que no vio a su compañero.





“Él se movió agresivo, ya lo platicamos y me dijo que no me había visto, pero bueno, seguiremos adelante. Ya lo hablamos este tipo de cosas pasan, las platicas y todo bien” mencionó Verstappen.