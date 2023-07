¿Cómo ver AEW en vivo en México?

Una gran noticia para los aficionados del wrestling en México y Latinoamérica, después de que All Elite Wrestling volverá a ser transmitido en las pantallas mexicanas.

A través de un comunicado se confirmaron los rumores y será la plataforma ViX la cual contará con los derechos de transmisión de una de las más importantes empresas a nivel internacional.

El acuerdo de varios años traerá a AEW exclusivamente a los suscriptores de ViX en México, así como en países de América Latina* y el Caribe*.

Las transmisiones comenzarán a partir del 5 de julio con la transmisión de AEW Dynamite, y contará con los derechos de Rampage y Collision.

Además, también incluye varios eventos especiales de lucha libre como: “Battle of the Belts” de AEW; los pay-per-view con 30 días de retraso: “Revolution”, “Double or Nothing”, “All Out” y “Full Gear”; y más de 190 episodios con comentarios en español de “AEW: Dark” y “AEW: Dark Elevation”. Todos estos especiales estarán disponibles en el servicio AVOD de la plataforma de streaming.

La lista de estrellas de AEW incluye a: Chris Jericho, Bryan Danielson, CM Punk, MJF, Jon Moxley, Toni Storm, Jamie Hayter, Saraya, Kenny Omega, Matt & Nick Jackson, Darby Allin, Sting, Orange Cassidy, Jade Cargill, Dr. Britt Baker, Claudio Castagnoli, Adam Cole, Andrade El Idolo, The Acclaimed, The Lucha Bros., Jungle Boy, Samoa Joe, Athena, Thunder Rosa, Ricky Starks, RUSH, Wardlow, Buddy Matthews, Powerhouse Hobbs y muchos más.

Cabe recordar que el costo de Vix es de 119 pesos al mes, o en este momento cuenta con una suscripción anual por 499 pesos.