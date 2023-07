Johan Vásquez niega querer abandonar a la Selección mexicana

Johan Vásquez tuvo la oportunidad de aclarar una de las últimas polémicas en la Selección mexicana y aseguró que nunca buscó abandonar la concentración, tras la Liga de Naciones.

En conferencia de prensa, el zaguero del Cremonese afirmó que ahora con Jaime Lozano le ha dado confianza y continuidad en el Tri.

“Yo nunca dije que quería abandonar al equipo, había cosas que me picaba la cabeza, no había pasado un buen año en Europa. Hoy en día el profe Jimmy me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad, hoy en día me está tocando jugar y lo estoy aprovechando de la mejor manera”, dijo.

La razón de esta aclaración llegó después de las declaraciones que se realizaron después del encuentro ante Estados Unidos en la Liga de Naciones.

“Sí me causa un poquito de molestia... todos queremos jugar. Yo me acuerdo que cuando estaba en México, no jugaba y venía a Selección (Mexicana) me decía a mi mismo ‘tengo que ir a Europa para ganarme esa jerarquía’. Hoy en día, no cambia esa situación. Ya no sé qué hacer (...) soy un jugador que sumo, pero no es que sea Rafa Márquez para cambiar la situación”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que el equipo está unido de cara a la semifinal de la Copa Oro, ante Jamaica.

“Hoy en esta Copa Oro me está tocando jugar, creo que lo he hecho bien, lo importante es que todos estemos felices, no solamente uno y tenemos que estar unidos hasta el final”, dijo.

Por último, dio a conocer que han estudiado a los jamaiquinos en busca de evitar una sorpresa, como en la Liga de Naciones.

“El día de mañana (en la Semifinal de la Copa Oro) será muy distinto al juego que fue en el Azteca, mañana los espacios se cerrarán más, lo hemos estudiado, hay que ser más finos. Tenemos jugadores de jerarquía, primero que nada hay que creer más en nosotros y confiar más en nosotros”, indicó.