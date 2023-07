‘Quiero triunfar en Japón y después ser campeona indiscutible’: Montserrat Alarcón

El boxeo mexicano femenil volverá a ser parte de una velada histórica, cuando Montserrat ‘Raya’ Alarcón busque la unificación de peso átomo de la OMB y la AMB ante la nipona Yuko Kuroki, el próximo 5 de agosto.

Con esta velada por delante, Montserrat Alarcón platicó con Publisport sobre su sueño de meter su nombre en los libros de historia del pugilismo mexicano e internacional.

Por si no lo viste: Tyson Fury se enfrentará a estrella de UFC en Arabia Saudita

¿Cómo te sientes de cara a esta pelea?

Ya me encuentro bien, estoy feliz por esta oportunidad y desde que me coroné como campeona, era algo que quería, que es la unificación de los títulos y estoy echándole ganas, e inteligente en la estrategia.

¿Cómo prepararte para una pelea tan importante en la carrera?

Primero, el mes pasado cuando se cerró la pelea, nos hemos enfocado en la estrategia, ya que es zurda, y estamos trabajando en como ella pelea, y estamos viendo su fortaleza, Ahora estamos en la etapa más fuerte del sparring.

¿Cómo es afrontar una pelea en Japón, en la que vas como visitante?

Siempre que salimos de casa me siento muy motivada, por que viajar a Japón es un sueño, es una gran responsabilidad salir de México con un título y saber que queremos regresar con el mismo, o en este caso, con dos títulos, un poco mas de presión. Me gusta como me reciben allá y no hay presión.

¿Cómo trabajar para que no afecte el viaje, el cambio de horario entre otras situaciones en Japón?

Normalmente me voy con cuatro o cinco días de anticipación, no me pesa. Igual en el viaje no me cuesta tanto, ya que siempre trato de mantenerme en el peso de la división, y no llevo dieta, por lo que puedo estar comiendo bien, e hidratándome bien. El clima ha sido lo más complejo, pero me he adaptado bien, al igual que la altura

¿Cuáles son las cualidades en Yuko?

Es una peleadora muy rápida, que es zurda y tiene un gran alcance, por lo que me va a tocar trabajar desde el round 1 para no regalar nada. Trabajamos para estar 10 rounds, que es algo que estoy acostumbrada. Estoy en un momento y tengo mucha hambre de ganar.

Por si no lo viste: Atlantis celebra 40 años como luchador profesional

¿Por qué no realizar la pelea en México?

Todo eso viene desde que me coroné. Actualmente no tengo promotor y es difícil encontrando peleas, ya que no es negocio tener un peso tan chico. Y pues a{un siguen prefiriendo a los hombres. En cadena abierta casi no se ven peleas femeniles y desgraciadamente, por cable, casi no quieren que las mujeres sean las estelaristas. Aun estamos en un tiempo difícil y por eso debemos seguir luchando,. Por eso me contratan para viajar a Japón. Tenemos que pelear con las mejores y ella es la número dos del mundo en la división, y queremos demostrar que nuestro nombre se ponga en alto.

¿Qué significaría conseguir el segundo título?

Reiterar la mejor en las 102 libras y que voy a seguir en pie de lucha por los dos organismos que me faltan. Quiero ser indiscutible. Me puede caer el veinte y es un sueño que quiero cumplir, y quiero que Montserrat Raya esté en la historia del boxeo femenil