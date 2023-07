“Es difícil practicar natación en México por la falta de apoyo”: Héctor Ruvalcaba

Héctor Ruvalcaba es un nadador mexicano que brilló en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde consiguió cuatro medallas para la delegación mexicana: un oro y tres bronces.

En entrevista con Publisport, platicó sobre su reciente participación en la justa, sus objetivos trazados rumbo al Mundial de Japón, el sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos, así como las dificultades por las que ha pasado debido a la falta de apoyo por parte de instituciones gubernamentales, situación que hoy en día aqueja a muchos deportistas de disciplinas acuáticas.

¿Cómo fue que empezaste a practicar natación? ¿Quién te inculcó esta pasión?

Soy originario de Guadalajara, ahí empecé muy básico, mis papás me metieron a clases de natación para que estuvieran más tranquilos de que cuando nos metiéramos al mar o a la alberca supiéramos nadar, así empezó. Pero poco a poco le empecé a agarrar el gusto, con el tiempo mis entrenadores se dieron cuenta de que tenía habilidades para este deporte, así fue como subí de nivel y empecé a entrenar todos los días para asistir a competencias. Fui a un nacional a los 11 años y la primera vez que representé a México fue a los 13.

¿En ese momento que competiste por México te diste cuenta que querías dedicarte a esto de manera profesional o fue circunstancial?

La primera vez que representé a Mexico fue algo nuevo para mí y despertó más mi interés de tomarlo más en serio, pero creo que fue hasta los 16-17 que empecé más formal y me di cuenta que tenía talento y no lo quería dejar ahí, empecé a tener metas más exigentes y dedicarme a esto más profesional.

¿Alguna vez dimensionaste lo que ibas a lograr gracias a este deporte representando a México?

La natación en mi caso me ha abierto muchas puertas, mis mejores amigos son de natación, no hubiera conocido muchos lugares sin este deporte. También tuve la oportunidad de irme becado a Estados Unidos a estudiar una carrera. Son muchas cosas, también te va forjando carácter, fomenta valores que te van a servir una vez que te decidas retirar de la natación, a este deporte que le debo todo.

¿Qué tan complicado es ser un deportista de alto rendimiento en México? Tomando en cuenta las dificultades que existen, como la falta de apoyo

Sí, es algo complicado ser deportista en México, la natación es difícil porque no es un deporte que se sigue mucho o que pagan tanto como el futbol. Aquí no es el caso y ha sido complicado por la falta de apoyo de parte del gobierno, de ciertas instituciones que no nos han apoyado sobre todo en los últimos años. Ha sido complicado, pero por fortuna mis papás siempre han estado, me han apoyado también económicamente. A pesar de eso siempre he contado con otras fuentes de ayuda como familia y amigos, creo que nunca he faltado a una competencia por falta de recursos y eso facilita un poco más salir adelante.

¿Siempre has pasado por esta situación de no tener el sufieciente apoyo de las instituciones como la Conade?

En los últimos años sí se ha visto más complicado, hay situaciones que tienen que ver con política, intereses que lo hacen ver más complicado, pero antes sí nos apoyaban bastante, respetaban la beca que teníamos, nos daban bonos por medallas. Ahorita ya llevamos dos tres años prácticamente abandonados por nuestra federación y recientemente por Conade, que ya nos quitó las becas y estímulos económicos que nos ayudaban a solventar gastos y todo eso, hay mucha incertidumbre de ese lado, ahorita no han mencionado si va a haber bonos por las medallas en Centroamericanos.

¿Que podemos esperar de ti en el mundial de natación en Japón?

Ya podemos disputar nuestro boleto a Juegos Olímpicos tanto en el mundial como en Panamericanos, ahorita nuestro objetivo es pasar a semifinales, el año pasado me quedé a un paso de conseguirlo y tengo esa espinita, ¿y por qué no? buscar la final y también empezar a buscar el pase a Juegos Olímpicos.

¿Generó incertidumbre el camino rumbo al Mundial por la falta de apoyo?

Un poco sí, por fortuna también hemos tenido mucho apoyo de World Acuatics, ellos también otorgan o designan ciertos recursos para que nadadores de todos los países vayan a la competencia, en nuestro caso fueron seis u ocho. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es un proyecto que tiene meses desarrollándose que se llama Top-16 que es como un fideicomiso que se está trabajando con la iniciativa privada, varias empresas que han estado aportando recursos que se designa 100% a los nadadores, con ese fideicomiso vamos a llegar a Japón dos semanas antes para hacer un campamento de adaptación, entonces nos da tranquilidad que aunque sea la iniciativa privada nos están apoyando.

¿Cómo fue que surgió la idea de este fideicomiso y qué empresas lo respaldan?

No estoy seguro de las empresas que lo conforman pero este fideicomiso es 100% de empresas mexicanas que se están sumando a nuestro proyecto. Es algo que se quería hacer desde el año pasado, ahorita un empresario mexicano que nos ha apoyado mucho es Nelson Vargas, él se encargó de convencer a varias empresas de sumarse al proyecto, ahorita ya tenemos recaudado buen recurso para financiar este campamento que nos va a servir mucho para este mundial y el ciclo olímpico porque la idea de este proyecto es llevar una selección grande a Juegos Olímpicos que pueda pasar a semifinales, es algo que va por buen camino.

¿Cuál es tu sentir respecto a la falta de apoyo por parte de la Conade?, Entendiendo que Ana Guevara también estuvo en el mismo lugar que ustedes

Es bastante triste, sobre todo por que ella también superó varios obstáculos. Antes no estaba tan al corriente de lo que pasaba en otras disciplinas, pero sé que apenas les suspendieron sus becas y ahora si que muchos de ellos vivían de eso. Imagínate que estás viviendo de una beca y te la quitan, pues ahora sí que tienes que moverte para conseguir los recursos, como las de natación artística que varias empresas las han apoyado para que sigan poniendo a México en alto.

¿Cómo fue tu experiencia en los Juegos Centroamericanos?

Estoy muy feliz, fue un gran orgullo, esta vez tuve la fortuna de participar en los relevos 4x200 libres que ganamos el oro con récord Centroamericano, fue un gran honor y satisfacción estar en lo más alto del podio. A lo mejor no obtuve el resultado que esperaba de ganar más medallas, pero así pasa cuando eres alguien exigente contigo mismo. Aprendí muchas cosas, de como manejar la presión, emociones, cuidar tu alimentación, porque tuve unos problemas de salud antes de la competencia, cosas así que te van sirviendo para ir fortaleciendo tu carácter y desarrollo como deportista. En general estoy feliz con los resultados que tuve y sobre todo con los que obtuvo México, hicimos historia y rompimos récord de medallas en natación, en Barranquilla hicimos 15 y en El Salvador 17.

¿Cuál es tu máximo sueño como deportista?

Mi máximo sueño es ir a Juegos Olímpicos, es algo por lo que he estado trabajando muchos años. En el ciclo para Tokio me quedé a 41 centésimas de dar la marca clasificatoria en 200 metros mariposa, fue un golpe difícil, pero mi familia y amigos me ayudaron a motivarme e intentaron un ciclo más y es para lo que estoy trabajando ahorita, para clasificarme a París, pero no nada más ahí, pasar a una semifinal, buscar una final y hacer algo histórico.

¿Qué mensaje le puedes mandar a las nuevas generaciones para que no renuncien a sus sueños?

Cuando tienes una meta y tienes muy claro lo que quieres hacer, tienes que tener un plan de acción, son pequeños pasos, si rompes una meta en objetivos más pequeños es más fácil irlos cumpliendo y mantener la motivación. El estar en esta posición es mucha responsabilidad y tienes que poner un buen ejemplo, a veces como mexicanos nos ponemos límites.