“Muchas jugadoras extranjeras ya quieren venir a jugar a México”: Destinney Durón

Destinney Durón es una futbolista mexicoamericana que comenzó su carrera en el balompié de Estados Unidos, pero actualmente defiende los colores de los Diablos Rojos del Toluca.

En entrevista con Publisport, la jugadora de 27 años habló sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil, lo complicado que fue dejar a su familia para emigrar al balompié azteca, así como su sueño de jugar con la Selección mexicana.

¿Cómo empezaste a practicar futbol y quién te inculcó la práctica de este deporte?

Empecé por mi papá, lo veía como jugaba y tenía el amor por el futbol. Tenía como tres o cuatro años cuando inicié, mi papá me metió a entrenar y fue mi entrenador hasta los 15 años. Siempre tuve esa ilusión de ser futbolista desde chiquita, me encantaba ir a los entrenamientos.

¿Que significa para ti ser inspiración para muchas mujeres que sueñan con ser futbolistas?

Es algo muy importante, me da mucha emoción, mi carrera no ha sido fácil, salí de dos lesiones de ligamento cruzado y en un momento pensé en dejar el futbol, pero hice todo lo que pude para salir adelante. Ahora quiero ayudar a muchas niñas y demostrarles que todo lo que quieran lograr es posible.

¿Qué tan complicado es ser futbolista profesional en un país lamentablemente machista?

La verdad sí es muy difícil, para mí todos somos humanos, no sé porqué existen esas actitudes machistas, pero en la cancha lo que me queda hacer es dar el ejemplo de decirle a las niñas que no hagan caso a comentarios machistas, cualquiera puede practicar futbol.

¿Te has enfrentado a alguna situación de acoso? ¿Cuál es tu sentir respecto a esta situación que han atravesado varias de tus colegas?

En lo personal no, gracias a Dios. Pero si queda apoyar en todo lo que se pueda para que salgan de esa situación. La Liga y cada club debe dar un respaldo a las jugadoras, necesitamos más apoyo, tener más esa voz para proteger a las mujeres.

¿Cómo has visto el crecimiento del futbol femenil en México?

La Liga MX ha crecido mucho, ahora jugadoras de otros países quieren venir para acá, está creciendo mucho en las expectativas de jugadoras y aficionados, los equipos ya están creciendo un buen, hay más nivel, está más competitivo. Recuerdo que una vez me tocó un partido en el Nemesio Diez que nos fue a ver mucha gente y solo escuchar me dio más emoción, más poder, me gustó mucho y espero que eso siga sucediendo.

¿Qué tan complicado fue para ti dejar Estados Unidos para jugar en México?

Fue difícil por acostumbrarme a un país y una cultura completamente diferente, un lenguaje diferente, sabía hablar español pero no tanto, me costaba mucho. También dejar a la familia, es difícil todavía verlos cada tres o seis meses, pero ellos siempre me apoyaron. Fue difícil, pero no me arrepiento para nada.

¿Qué diferencias puedes encontrar entre el futbol femenil de México y el de Estados Unidos?

Lo que me he dado cuenta es que creo que en Estados Unidos es más cuestión física de gimnasio y aquí es más como cuestiones tácticas, el tiqui taca y todo eso, entonces si me gusta eso de aquí.

Has pasado por situaciones difíciles en tu carrera, ¿cuáles fueron las claves para superar esas adversidades?

Justo tengo tatuada una frase de Kobe Bryant, mi papá me dio el amor por Kobe, crecí viendo partidos y entrevistas de él, me motivaba. Cuando tuve mi primera lesión de ligamento, que sentí que ya no podía más, fui a mi teléfono y hablé con mi papá y recordé por todo lo que pasó él y me motivó. En mi segunda lesión, en mi mente pasaba retirarme, pero fue lo mismo, me motivé, veía a otras niñas que lograron reponerse, mi familia amigos también fueron muy importante para salir adelante. Es eso, la motivación y no rendirse.

Tienes doble nacionalidad, ¿a qué país te gustaría representar futbolísticamente?

Sí, definitivamente sueño con vestir la playera de México, estar en un Mundial. Espero lograrlo pronto, trabajaré para eso, pero siempre he pensado en representar a México.

¿Qué mensaje le puedes mandar a todas esas mujeres que tienen el sueño de ser futbolistas profesionales?

Si tú tienes un sueño y quieres hacer algo importante en tu vida, la clave es que nunca dejes de confiar en ti, eso es muy importante, no importa lo que piensen los demás.