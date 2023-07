“Mi contrata termina, pero sería una maravilla seguir”: Jaime Lozano

La Selección mexicana disputa este domingo 16 de julio la final de Copa Oro 2023 contra Panamá, partido que podría ser el último de Jaime Lozano como entrenador.

Previo a este duelo, el Jimmy habló sobre la posibilidad de continuar al frente del Tri y, aunque reconoció que le gustaría seguir rumbo al Mundial 2026, dejó en claro que su contrato termina una vez que concluya el torneo.

“No sé si mañana sea mi último partido, pero si es así, me gustaría regresar. Si soy candidato y puedo seguir, qué maravilla sería, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, aunque es el que mas me gustaría dirigir porque es en casa, pero estoy pensando en el partido de mañana. Veo al equipo de forma espectacular, mi cabeza no puede ir mas allá de mañana, mi contrato acaba porque vine únicamente a Copa Oro”, mencionó.

En esa misma línea, el técnico de 44 años se dijo agradecido por las muestras de cariño que ha recibido desde su arribo al tricolor, y fue tajante al decir que la mejor forma de continuar es tener el respaldo de los jugadores, por lo que mañana buscarán levantar la copa.

“Si ya todos estamos de acuerdo (en seguir al frente del Tri) solo falta firmar otro contrato. Sé que cuando las cosas van bien nos ilusionamos y después puedes sufrir un revés y empiezan las dudas. Creo que es importante respetar y elegir bien los procesos. Desde que llegué aquí he recibido muestras de cariño, la afición está contenta, los jugadores siempre he dicho que hay que respaldar al técnico en la cancha. Independientemente de que siga, quiero ganar la copa. Ya veremos, se acaba un contrato pero no sé si vaya a acabar un ciclo”, sentenció.