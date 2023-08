Nadadoras artísticas ya reciben su pago; Conade niega acceso a CNAR a entrenadora rusa

El equipo mexicano de natación artística reveló un par de conflictos que aún sostienen con la Conade, aunque también dieron a conocer el status de sus becas.

En conferencia de prensa desde la CDMX, la entrenadora Adriana Loftus aseguró que aún no reciben apoyos para competir internacionalmente, pero que, tras la disolución de la Federación de Natación, ya reciben sus becas.

“Es vital que las aguas vuelvan a su cauce y que afortunadamente en lo que resta del año las nadadoras de sincronizado no tienen en puerta competencias de preparación en el extranjero, ya que dará tiempo a las autoridades de que la situación se regularice en todos los órdenes”, aseguró.

Por otra parte, la entrenadora de las sirenas mexicanas dio a conocer que la Conade negó el acceso al CNAR a la nueva coreógrafa Olga Pylypchuk, ya que “no sabían si se encontraba de manera legal en el país”.

“Nos dijeron que sí podíamos ingresar, pero ella específicamente no, en ese momento, el Comité Olímpico Mexicano hizo la petición formal que nos dejaran entrar al CNAR pero no tenemos respuesta. No sabían quién era, no sabían como había al país, si legalmente o no, que necesitaban su currículum”, afirmó.

Ante esto, aseguran que trabajan en la Alberca Olímpica de la CDMX para poder coordinar con la nueva entrenadora.

“Hay un cambio en las reglas y ha aumentado el grado de dificultad. Todas estamos dispuestas a subirnos al tren y situarnos hasta lo más alto de los Panamericanos, que es nuestra siguiente competencia”, finalizó.

El equipo mexicano de natación artística se encuentra alistándose para disputar los Juegos Panamericanos De Santiago, en el mes de octubre.