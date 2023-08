Chávez Jr. tunde al Canelo Álvarez: “Ya no está en su prime”

Canelo Álvarez y Chávez Jr no tienen una buena relación. Foto: especial

Saúl Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros el próximo 30 de septiembre cuando se enfrente a Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pelea que será una oportunidad para que demuestre que aún tiene nivel para seguir en la elite del boxeo.

Sin embargo, para Julio César Chávez Jr. el pugilista jalisciense ya no está en su mejor nivel, pues considera que en estos momentos hay otros boxeadores mejor que él, como David Benavidez y Dmitry Bivol.

“Canelo ya no está en su prime. Ahorita (David) Benavidez y (Dmitry) Bivol tienen más condición, tienen más pelea; ¿Canelo Charlo? No, pues Canelo, Canelo va a ganar”, mencionó el hijo de la leyenda durante un video en Instagram.

Asimismo, el boxeador sinaloense compartió que, después de superar su problema con las adicciones ya se encuentra mejor físicamente, por lo que reveló la fecha tentativa de su regreso al ring.

“El 1 o 2 de septiembre, a lo mejor van a querer hacérmela ver un poquito complicada, ¿por qué? Porque ando bien y eso quiero demostrar. No hay como subirse al ring para demostrarlo, ya hablar no me queda”, sentenció.

Es importante mencionar que a principios de año, Chávez Jr retó al Canelo Álvarez a una revancha, argumentando que en su primer y único combate, la situación fue favorable para el jalisciense.