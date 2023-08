‘Volador Jr. y Último Guerrero son los rivales a vencer en el Grand Prix’: Hiromu Takahashi

El CMLL se alista para uno de sus eventos estelares, el Grand Prix 2023 y una de las grandes figuras que se verán en la Arena México es el japonés Hiromu Takahashi, quien aseguró que ya cuenta con dos rivales a vencer en este evento.

En conferencia con los medios, Hiromu aseguró que dos figuras del CMLL son los rivales con los que quiere chocar.

Por si no lo viste: Las claves de la pelea entre Vaquero Navarrete y Oscar Valdez

“Es muy difícil decir, pero Último Guerrero y Volador Jr. son dos rivales con los que me gustaría enfrentar”.

Por otra parte, aseguró que su objetivo principal es llevarse el torneo internacional.

“Mi meta en el Grand Prix es quedarme al último, mis rivales son muy fuertes y no se puede decir que puede pasar, pero yo tengo como meta el quedarme al final y ganar el Grand Prix”.

Además, aseguró que espera un gran recibimiento por parte de la afición y que a él le encantaría regresar en más ocasiones.

“La vez pasada estuve por dos años en México, yo quiero luchar donde la afición me pida, si los aficionados y el Consejo Mundial de Lucha Libre me lo pide, yo con mucho gusto viajo a México, me gusta luchar donde la gente me lo pide y me gustaría volver a luchar con mi máscara de Kamaitachi”.

Hiromu Takahashi será parte del equipo internacional junto a Baliyan Akk (India), Francesco Akira (Italia), Adrian Quest (Estados Unidos), TJP (Filipinas), Rocky Romero (Estados Unidos), Samuray del Sol (Estados Unidos), además Kushida en este evento organizado por el CMLL.