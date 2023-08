Alexis Vega confiesa que pensó en el retiro por culpa de sus rodillas

El delantero Alexis Vega dio una noticia que preocupó a más de uno entre los fanáticos del Guadalajara, después de que afirmó que pensó en el retiro por sus constantes lesiones.

En entrevista con TUDN, el delantero del Rebaño habló sobre la lesión que lo ha alejado de las canchas en los últimos meses, tras las molestias en la rodilla.

“Fue algo complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, si necesitaba otra cosa, descanso, pero bueno, después me hacen radiografía, estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, sino de mi rodilla”, dijo el delantero.

Por otra parte, aseguró que esa lesión deberá ser atendida en el quirófano, por lo que sí pasó por su mente el colgar los botines.

“Me pasó por la cabeza (el retiro). ¡Uta, otra lesión, otra cirugía! Es algo complicado, pero soy fuerte. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, estoy tranquilo, contento, estoy sano y aprovechar lo máximo el tiempo que me quede”, añadió.

En el torneo anterior, Alexis Vega disputó apenas 14 partidos, entre liga y liguilla, con tres anotaciones. En la temporada actual no ha visto minutos en el torneo local, aunque disputó los dos encuentros en Leagues Cup.