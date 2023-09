“César Huerta es un ejemplo para todos”: Turco Mohamed

César Huerta es el jugador más desequilibrante de Pumas. Cesar Huerta celebrates his goal 1-1 of Pumas during the game Pumas UNAM vs Toluca corresponding to Round 04 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on August 18, 2023.



Cesar Huerta celebra su gol 1-1 de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Toluca, correspondiente a la Jornada 04 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 18 de Agosto de 2023. (Adrian Macias/Adrian Macias)