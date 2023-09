Kenti Robles asegura que Tri Femenil será campeón del mundo

La capitana de la Selección mexicana femenil, Kenti Robles, mostró su optimismo por el crecimiento en el futbol mexicano en la rama femenil y aseguró que México podrá ser campeón del mundo en algún momento.

En conferencia de prensa previo al duelo entre América y Real Madrid, Kenti dio su sentir tras haber tenido el primer duelo de esta gira, ante Tigres femenil.

“Sinceramente, muchas de mis compañeras, alabaron a las jugadoras mexicanas y en México hay un potencial tremendo, ya que somos mujeres con mucha garra, que sentimos el futbol y que seguimos trabajando

En Selección no hemos conseguido los resultados que queríamos, pero soy una fiel creyente de que tarde o temprano, vamos a conseguir una Copa del Mundo. Tal vez no me toque vivirlo como jugadora, pero estaré ahí apoyando”, dijo la capitana.

Además, Kenti Robles aseguró que le encantaría jugar en la Liga MX Femenil, aunque aún tiene contrato con el Real Madrid.

“Ángel Villacampa es un gran entrenador, él me dio la oportunidad y gracias a él, di el salto a Primera División, y ahora se que quiero ir a la Liga de México, quiero vivir esa experiencia. En un futuro, por supuesto, volveré aquí”, dijo.

¿Se ve Kenti Robles jugando en la Liga MX en un futuro? 👀🇲🇽



Real Madrid se verá ante el América dentro de la gira de los equipos españoles en México. El duelo se realizará el domingo 3 de septiembre, en el Estadio Azteca.