“Será un gran clásico, los dos equipos están muy bien”: Amaury Vergara

Chivas visitará este fin de semana la cancha del Estadio Azteca para medirse al América en la edición 250 del Clásico Nacional, duelo que ha generado altas expectativas luego del último enfrentamiento entre ambos equipos en la semifinal del Clausura 2023.

Previo a este duelo, el dueño del Rebaño, Amaury Vergara, aseguró en entrevista con Claro Sports que será un gran partido que la afición podrá disfrutar debido a que ambos equipos atraviesan un buen momento futbolístico.

“Estamos muy bien, llegamos muy bien al Clásico, queremos seguir demostrando que queremos seguir siendo protagonistas y creo que el América está en buen momento. Entonces, cuando los dos equipos están muy bien, por consecuencia tienes un gran clásico y eso es algo que disfrutan no solamente las aficiones de Chivas y América, sino también todo México, un buen clásico despierta la rivalidad, la pasión, se empieza a generar algo único”, destacó.

“Queremos seguir siendo protagonistas”🗣️@Amauryvz quiere ver a sus Chivas ganar el Clásico Nacional. Esto nos contó EN EXCLUSIVAhttps://t.co/kswUxjyidM pic.twitter.com/PaKtUS3o0u — Claro Sports (@ClaroSports) September 13, 2023

Asimismo, el mandamás de los rojiblancos reconoció que su principal meta es conformar un equipo de época que le pueda dar un nuevo campeonato a la afición, por que aseguró que está trabajando duro para conseguirlo.

“Espero que podamos marcar una página linda, pero sobre todo, que podamos regalar muchas alegrías a la afición. Sabemos que para lograr eso tenemos que hacer un equipo de época, que es lo más difícil, yo sueño con el siguiente campeonato, con poner una gran copa en la vitrina. Estamos trabajando lo más duro posible para lograrlo”, añadió.

En cuanto al proyecto de Chivas Femenil, Amaury Vergara se dijo orgulloso por el trabajo que ha hecho la directora deportiva Nelly Simón, a quien le mostró profundo respeto y admiración.

“A Nelly la respeto y admiro por todo lo que ha hecho y lo que ha logrado, y por todo lo que nos ha venido a aportar en el proyecto femenil de Chivas. A Nelly no se le dio la oportunidad, en el sentido de que ella tumbó la puerta. Ella fue muy insistente de tener una reunión conmigo, de querer formar parte de Chivas. Y no solamente lo ha hecho bien, lo ha hecho bien con creces. Me tiene muy orgulloso mi proyecto deportivo femenil”, sentenció.