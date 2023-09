“Cada país y cada piloto tiene una mentalidad diferente”: Verstappen sobre polémica de Checo

Red Bull enfrenta una nueva polémica luego de que Helmut Marko, asesor del equipo, asoció las malos resultados de Sergio Pérez en Fórmula 1 con su lugar de origen.

Tras esta situación, Marko se vio obligado a ofrecer disculpas, mismas que fueron aceptadas por el piloto mexicano y, aunque la escudería austriaca no se ha pronunciado al respecto, Max Verstappen fue cuestionado sobre este tema.

Sin entrar mucho en polémica, el bicampeón de Fórmula 1 aclaró que todo fue un mal entendido, puesto que el asesor de Red Bull nunca pretendió ofender a Checo Pérez; sin embargo, compartió la idea de que en cada lugar geográfico se tiene una mentalidad distinta.

“Cada país y cada piloto tiene una mentalidad diferente, por supuesto, así que eso ya es muy diferente. Pero lo que dijo no estuvo bien expresado y se ha disculpado por ello”, mencionó en atención a medios.

Asimismo, el piloto neerlandés habló sobre el desempeño de su coequipero en la presente temporada, pues al inicio de este año lucía como el candidato más fuerte a arrebatarle el campeonato, pero esa posibilidad se fue diluyendo con el paso de las carreras.

Max Verstappen habló sobre la polémica de Helmut Marko conCheco Pérez. Foto: Peter Fox/Getty Images

“Creo que todo el mundo se esfuerza siempre al máximo. No creo que esté ocultando nada deliberadamente. Yo me esfuerzo al máximo, él se esfuerza al máximo, todo el mundo en el paddock se esfuerza al máximo. No creo que haya nadie que llegue a un fin de semana pensando: vamos a conducir una décima más lento este fin de semana. No creo que nadie lo haga”, sentenció.

Cabe mencionar que este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur, décimo quinta carrera de la temporada, donde Mad Max buscará su décimo primer triunfo al hilo, mientras que Checo intentará afianzarse en la segunda posición del campeonato.