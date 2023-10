‘No pienso dejar otra pelea en las manos de los jueces’: Alexa Grasso

México se mantiene en la élite dentro de UFC esto luego de que Alexa Grasso realizó su primera defensa del campeonato mundial de peso mosca en una histórica velada tricolor en Las Vegas.

Pero no todo fue alegría para la tapatía, después de que la contienda ante Valentina Shevchenko terminó en empate luego de los cinco asaltos, una situación que dejó una espina clavada en la campeona y que espera, no tenga que volver a pasar, aseguró en entrevista con Publimetro.

Aunque eso no le impide disfrutar de ser la máxima representante tricolor en la empresa en este momento y ver el crecimiento de los elementos mexicanos en las artes marciales mixtas.

¿Cuál fue la principal diferencia de esta pelea a la primera contra Valentina Shevchenko?

No puedo dejar de lado que Valentina es una gran atleta, ella hizo su trabajo y sé que me estudió, hizo muchos ajustes. Pude resolver todo lo que ella planteó y fue una guerra. Me encantan las peleas así donde te pones a prueba al máximo. Estoy contenta con mi desempeño, e hice absolutamente todo para poder llevarme la victoria, desgraciadamente fue un empate.

¿Cuál fue la lección que te deja esta pelea?

Desgraciadamente fue un empate, pero bueno, pues me queda también como experiencia de que no hay que dejarlo a los jueces y si ya estás cerca de terminar la pelea, debes hacer todo para que el referí la detenga.

¿Cómo recuerdas el último round en donde te quedaste cerca de la rendición?

Sabíamos que íbamos 2-2, por lo que el quinto round era clave. Ella tomó su distancia y fue por los jabs, pero para mí es importante que, si vas a pelear por un cinturón, tienes que ir por él, tienes que intentar, te tienes que meter, era yo la que iba por ella. Estuve tan cerca otra vez de finalizarla y para mí eso es lo más importante, ver quién se queda con esa intención. Yo siento que hice absolutamente todo, pero para los jueces fue una apreciación distinta, sé que ambas dimos una guerra increíble. Pero lo más importante fue que las personas que estuvieron en la arena, y las que la vieron desde casa quedaron satisfechas.

¿Cuál fue tu reacción al saber que la pelea termina en empate?

Fue raro. Yo sé que un empate cuando tú eres campeón, te quedas el título obviamente, o sea, entonces, pues fue raro y gratificante también porqué sé qué día una gran pelea, no es el resultado que quería, pero está en mi cabeza no dejarlo en las manos de los jueces una vez más.

¿Qué opinas de las declaraciones de Valentina Shevchenko te favorecieron por las fechas patrias?

Yo no tengo nada que decir la verdad es que no son cosas relevantes para mí, lo que me importa es el desempeño que hicimos adentro de la jaula y lo que viene para nosotras en la próxima pelea.

¿Piensas en un nuevo enfrentamiento con Valentina?

Creo que sí, sería algo impresionante, porque sería la primera vez que hay una trilogía en una pelea femenil en la UFC. Si hay que hacer historia y eso se requiere para hacerlo, yo estarse feliz. Imagina ser la primera mujer mexicana retuvo el título y aparte estar dentro de la primera trilogía de mujeres en la empresa, sería increíble. Si ya fueron dos peleas espectaculares, la tercera será algo aún más grande.

¿Cómo te sientes tras realizar la primera defensa del campeonato mundial?

Me siento feliz, enfocada y voy regresando a los entrenamientos poco a poco, en busca de hacerlo mejor que la vez pasada, e ir consiguiendo más triunfos.

¿5 de mayo sería la fecha ideal para esta revancha?

Se ve algo lejano, pero creo que sería una gran fecha. UFC es la que decide, pero yo debo estar lista para cualquier fecha.

¿Cómo beneficia a la escena mexicana en MMA este tipo de funciones?

Habla de la evolución y el corazón que están entregando todos los mexicanos. no se había hecho para ningún para ningún otro país esto habla de la entrega que estamos teniendo todos los atletas, y me llena de orgullo ver a todos representando a la bandera mexicana.

¿Qué responsabilidad existe al ser la única mexicana que es campeona en UFC?

Es una responsabilidad, pero también una motivación. Hace tiempo decían que México no iba a tener nunca campeones mexicanos, y en un momento tuvimos a tres, ahora queda un cinturón para el país. Yahir y Brandon lo están haciendo bien, y sé que pronto recuperarán sus fajines. Aún hay un poco de rechazo por las peleas femeninas y con la pelea que dimos hemos dejado una gran impresión y demostramos que las chicas estamos evolucionando de gran forma dentro de la jaula, de manera gigantesca.

¿Qué significa el estatus que te pone como a una referente del deporte femenil en México?

Creo que manteniendo la misma forma que me trajo hasta aquí, el entrenar todos los días, tres veces al día, todos los meses, casi todo el año, y no perder ni el piso, ni la disciplina. Aunque sí debo disfrutarlo, yo sé que no soy perfecta, pero espero que, con mi ejemplo, las chicas me vean y lo hagan mil veces mejor.

En esta evolución, ¿Cómo ves el crecimiento de otras representantes como Irene Aldana o Loopy Godínez?

México tiene actualmente siete representantes y ellas dos están muy adelantadas. Entreno con ambas y son muy fuertes. Loopy es muy intensa en cada entrenamiento y competitiva, y parece que cada round es a muerte. Mientras que Irene es más grande. Su potencia es importante, y a todos nos andan noqueando, es una gran compañera.

¿Cómo va tu recuperación en general tras la pelea?

Voy bien, regresando poco a poco a los entrenamientos después de un campamento que fue muy intenso y luego de 25 minutos de una gran guerra. Se vienen semanas muy duras de preparación para lo que venga.

¿Qué mensaje le mandas a los jóvenes que sueñan con estar en UFC?

Que sean extremos en su disciplina. Que desayunen, coman y cenen artes marciales, que vean a otros atletas y que se enfoquen, aunque todo es un proceso. no se distraigan por placeres pequeños porque esos no dan nada más que un ratito de felicidad, váyanse por los que cuestan, los que son duros, los que te dejan pensando, los que te ponen a prueba, porque esos, cuando se logran, el resultado es maravilloso.