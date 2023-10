Alexa Grasso confirma fuerte lesión tras pelea ante Valentina Shevchenko

El regreso de la campeona mundial de peso mosca de UFC Alexa Grasso deberá esperar, esto después de que la tapatía confirmó una fractura en su mano.

A través de redes sociales, Grasso dio a conocer que se sometió a cirugía, luego de sufrir molestias en su regreso a sus entrenamientos.

“En la pelea me fracture la mano; estamos acostumbrados a no dejar que el dolor nos frene en nada y aunque me dolía no pensé que fuera grave hasta que quise regresar a entrenar y me di cuenta de que, mi mano seguía muuuy mal.

La cirugía fue un éxito muchas muchas Gracias Doctor Arroyo y Doctor Zarate son unos ángeles!”, publicó junto a una fotografía desde el hospital, en donde confirmó que apunta a la trilogía.

Ante esto, decenas de compañeros y aficionados desearon una pronta recuperación a la peleadora mexicana.

Cabe recordar que, en entrevista con Publimetro, aseguró que apenas venía comenzando con sus entrenamientos de cara a un regreso al octágono. “Voy bien, regresando poco a poco a los entrenamientos después de un campamento que fue muy intenso y luego de 25 minutos de una gran guerra. Se vienen semanas muy duras de preparación para lo que venga”, aseguró.

Alexa Grasso, de 30 años, es catalogada la mejor libra por libra del mundo. Cuenta con una marca de 16-3-1.