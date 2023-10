“Memo Ochoa es hoy en día el mejor portero que tenemos, lo ha demostrado”: Jimmy Lozano

Guillermo Ochoa fue blanco de críticas por su última actuación con la Selección mexicana, recordando que cometió errores puntuales que afectaron en el empate a 3 goles contra uzbekistán.

Sin embargo, pese a que muchos aficionados piden un cambio generacional en la portería, Jaime lozano dejó en claro que el portero del Salernitana es, a su consideración, el mejor que tiene el combinado azteca, por lo que seguirá dándole preferencia para los juegos estelares.

“Me parece que hoy Guillermo Ochoa es el mejor portero que tenemos. Lo ha demostrado y ha hecho cosas importantes. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque en Salernitana, pero me parece que sigue jugando a un altísimo nivel, por algo está en Italia, pero tenemos que estar listos porque tiene que competir. Él no viene sabiendo que va a jugar pase lo que pase, el mensaje que no queremos mandar es ese, hay que competir”, mencionó en conferencia de prensa.

Además, previo al duelo contra Ghana, el Jimmy habló sobre quién será el delantero titular, reconociendo que será una decisión complicada debido al presente que viven los goleadores.

“Difícil, los tres viven un buen momento, hay que estar tranquilos. Me parece que Henry es el actual líder de goleo, lo conocemos bien, es el más adelantado en cuanto al entendimiento de nuestro sistema por lo que ha vivido con nosotros.

“Raúl vino la fecha FIFA anterior y más allá de los 10 años que tiene en Selección, vino e hizo goles, respondió rápido. Santi es un delantero que vive posiblemente el mejor momento, está en una liga que le hice competir fuerte y cada fin de semana uno espera cuántos goles va a anotar. Creo que los tres tienen los méritos necesarios para iniciar partidos”, sentenció.