“Es un orgullo y un honor representar a las mujeres en el automovilismo”: Regina Sirvent

La Nascar Challenge cerrará la temporada 2023 este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un escenario histórico que ha albergado Grandes Premios de Fórmula 1.

Regina Sirvent, es una de las pilotos que forma parte de la parrilla con el equipo HO Speed Racing, por lo que en entrevista exclusiva con Publisport, nos compartió sobre sus sensaciones previo a esta carrera, así como lo que significa para ella ser la única mujer compitiendo en la categoría.

¿Cómo te sientes a horas de volver a correr en el AHR?

Estoy muy emocionada, muy contenta. Es un fin de semana que en lo personal yo esperaba, ya que es una fecha en la que tendientes en casa. Siempre ha sido mucho el apoyo del público y las pistas a las que vamos, pero en esta ocasión van familias, amigos y al final del día duermes en tu casa. Muy contenta de estar aquí, de que la final se cierre en una pista tan histórica como el Autódromo Hermanos Rodríguez y esperamos cerrar nosotros también con broche de oro la temporada.

¿Cómo evalúas tu año en la Nascar Challenge?

Hemos tenido un año con fechas buenas con fechas malas como todo en la vida. El inicio de la temporada fue muy bueno y después empezamos a tener algunos problemas, de repente los fierros no tienen palabras, fallas con el motor o piezas del auto, pero hemos estado trabajando en equipo y en mis debilidades, fuertemente en el coche, para asegurarnos de cerrar bien la temporada.

¿Qué representa para ti ser la única mujer que compite en la categoría?

Definitivamente es un compromiso, creo que es un orgullo y un honor representar a las mujeres dentro del deporte, especialmente ahora que estamos con Kotex, una marca que antes no se veía en las pistas, me llena de orgullo. Ahora que competimos en Puebla me dio mucha emoción que cuando acabó la carrera muchas niñas me fueron a visitar lo que obviamente de llena de orgullo y te motiva a seguir demostrando que no depende del género o la nacionalidad sino de cuánto te prepares, dentro de la pista no hay hombres ni mujeres, sino pilotos y eso es lo que demostramos cada carrera.

¿Qué podemos esperar de Regina en este cierre de campaña y cuáles son tus metas para el próximo año?

Para esta fecha voy a darlo y dejarlo todo en la pista, estoy muy emocionada. Creo que el equipo y yo hemos hecho mejor sinergia en las últimas fechas, así que me encantaría cerrar con un podio, con un buen resultado en nombre de todos los mexicanos y las mujeres. Me encantaría poder seguir corriendo tanto en Estados Unidos como en México, pero aún no se ha cerrado nada así que seguimos abiertos a cualquier opción. Obviamente me encantaría a largo plazo ser la primer mujer en llegar a la NASCAR Cup Series pero vamos paso a pasito.

¿Qué mensaje puedes mandar a las mujeres para que se adentren al apasionante mundo del automovilismo?

Invitar a todas las chicas a que apoyen los autos, no solo es manejarlos, también necesitamos de muchas ingenieras, mecánicas, personas de medios, es un mundo muy amplio. También invitar a todos los niños y niñas que tienen un sueño a que no tengan miedo de cometer errores, de los errores es cuando más se aprende, que busquen la oportunidad y que no tengan miedo a intentarlo por lo que vayan a decir los demás, pero lo más importante es atreverse y si no nos sale a la primera siempre hay oportunidad de aprender e intentarlo una segunda vez.