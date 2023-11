“Es una derrota que nos pega, fue un partido complicado para mí”: Santiago Giménez

Santiago Giménez fue el verdugo de la eliminación del Feyenoord en Champions League después de marcar un autogol en la derrota de su equipo 3-1 ante Atlético de Madrid.

Al término del encuentro, el delantero mexicano lamentó la amarga derrota de La Legión, pero se mostró positivo al asegurar que este tipo de errores le ayudarán a mejorar en el plano personal y en conjunto.

“Un sabor muy amargo, es una derrota que nos pega mucho. Pensábamos que estábamos para grandes cosas. Obviamente es doloroso quedar eliminados de la Champions, pero hay que mirar hacia adelante, animar a los compañeros y tratar de levantar la cabeza para lo que viene”, mencionó en entrevista con TNT Sports.

“Fue un partido bastante cerrado, por dentro no había ningún espacio, ellos tenían una línea de tres muy cerrada, era muy complicado. Tuve mi chance y me tocó fallar. Me tocó hacer un autogol, tomo responsabilidad, sé que fue un partido complicado para mí y para el grupo, pero vamos a tener que aprender de ahora para lo que venga después... Esta una experiencia muy linda que espero volver a vivir más veces”, añadió.

En ese sentido, el Chaquito, dejó en claro que el conjunto de Rotterdam tomará con responsabilidad la Europa League, pues considera que también es un torneo de suma importancia.

“Tampoco la Europa es algo chico, entonces tenemos que salir con todo porque es una competición importante y el sábado también tenemos un partido importante contra el PSV”, sentenció.