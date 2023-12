“La Copa América es una oportunidad para que México haga historia”: Jaime Lozano

La Selección mexicana consiguió de forma dramática su boleto a la Copa América 2024, torneo en el que será cabeza de grupo junto a Brasil, Argentina y Estados Unidos.

A pocos días de que el Tri conozca a sus rivales de grupo en el sorteo que se realizará el próximo 7 de diciembre, el Jimmy reconoció que su equipo debe mejorar.

“Tenemos un margen importante de mejora para lo que nos viene, las semifinales de la Liga de Naciones y la Copa América”, mencionó en una reunión con los medios de comunicación en Los Ángeles.

Además, reconoció que el torneo será un parámetro para conocer el nivel del combinado azteca de cara a la justa mundialista.

“En la Copa América nos encontraremos a rivales mucho más hechos, más fuertes. Es una bonita oportunidad y un parámetro importante de cara al 2026. Va a ser un gran torneo con un nivel importante y puede ser como un Premundial”, añadió.

Por último, el timonel del Tri destacó que el certamen continental será una gran oportunidad para que México pueda hacer historia.

“Ser cabeza de serie no te garantiza nada. Ves los bombos y todas son selecciones fuertísimas. Ha crecido muchísimo el futbol en Sudamérica, casi todas las selecciones tienen a los jugadores en equipos muy importantes de Europa. Es una oportunidad inmejorable para hacer historia. No solamente queremos estar, sino hacer cosas que no se han logrado”, sentenció.