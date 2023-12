Príncipe Cuadras busca quitarle lo gallo a Estrada

Carlos Príncipe Cuadras volvió a lo más alto en su carrera, tras conquistar el campeonato interino de peso supermosca, pero ahora puso en la mira al Gallo Estrada para el 2024.

En el último martes de café del 2023 del CMB, Carlos Cuadras recibió su cinturón del organismo verde y oro que conquistó en Uzbekistán hace un par de semanas, y el encargado de entregarlo fue el mismo Juan Francisco Estrada.

“Quiero ser campeón absoluto, como el que tiene el Gallo y espero que compongas tus manos o los problemas que tengas por qué quiero esa pelea y espero que podamos subirnos al ring nuevamente por qué tengo una espinita clavada que me quiero quitar y aquí está tu medicina. Vamos a cerrar nuestra carrera con broche de oro”, aseguró Cuadras ante los medios.

Carlos Cuadras quiere la pelea con Gallo Estrada @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/KICzXagXWo — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) December 5, 2023

Por su parte, Galló Estrada lamentó que su pelea en diciembre no pudiera realizarse y espera que su regreso se realice en el mes de febrero en la división de peso gallo.

“Ahorita sigo entrenando, desgraciadamente se cayó mi pelea del 31 de diciembre, pero me sigo alistando para entrar con todo en 2024 y estoy viendo si vuelvo en febrero, aún no tengo fecha o rival y si se da esta pelea con Cuadras o no, yo sigo entrenando, pero estamos preparando varias cosas. Yo vengo desde 2015 peleando lesionado, así que eso no es pretexto para mí. Ya tengo 33 años, pero me siento como de 20 y aún me queda mucho en el boxeo”, dijo Galló Estrada.

Galló Estrada adelanta que busca regresar en el mes de febrero @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/g8RbtCiGm6 — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) December 5, 2023

Además, Galló habló de su plan de regreso tras un año de inactividad.

“Quiero ir a peso galló y después, si el CMB me da la oportunidad, quiero darle la oportunidad a Cuadras en supermosca en lo que podría ser la última en esa división”, dijo

Carlos Cuadras y Juan Francisco Estrada se han enfrentado en dos ocasiones en 2017 con victoria para Galló por decisión y en 2020 fue un nuevo triunfo para Estrada por la vía del nocaut.

Cabe mencionar que la última pelea de Juan Francisco fue en 2022 ante Román González, mientras que Cuadras viene de vencer a Pedro Guevara en Uzbekistán.