“El rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana”: Canelo responde a Benavidez

Saúl Canelo Álvarez ha sido señalado de evitar a toda costa una pelea contra David Benavidez, quien cumple con los requisitos para ser el retador mandatario por el CMB.

Te interesa: Forbes destaca el imperio de Canelo Álvarez fuera de los cuadriláteros

Tras estos rumores, el pugilista jalisciense mandó un mensaje claro y contundente al Bandera Roja al asegurar que aún está analizando rivales y que él es libre de poder elegir contra quien subirse al ring, ya que es el campeón indiscutido del peso supermediano al mantener los cuatro cinturones de las 168 libras.

“Ahorita mis fechas son mayo y septiembre, son en las que siempre espero pelear, pero ahorita rivales no tengo. El lunes voy a tener una junta para ver qué es lo que sigue”, mencionó a los medios de comunicación.

“Se pueden decir muchas cosas pero al final de cuentas en este momento el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana”, añadió.

¡ATENCIÓN! 'Canelo' le responde a David Benavidez de manera contundente: "El Rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gana".😱#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/AlvFJmuuCy — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 9, 2023

En ese sentido, el Canelo aseguró que siempre ha sido criticado por evitar rivales, pero al final de cuentas cuando enfrenta a los que la afición le solicita, ha terminado venciendo a la gran mayoría de ellos.

“Siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, sentenció.