Ana Guevara confirma que deportistas acuáticos no recibirán apoyo de la Conade

El conflicto entre los deportes acuáticos y la Conade continúa, luego de que Ana Gabriela Guevara confirmó que no habrá apoyos para los atletas por culpa de la instauración del Comité Estabilizador.

Durante la ceremonia de entrega de premios a los medallistas en Juegos Panamericanos, la directora de la Conade explicó la situación alrededor del Comité Estabilizador, avalado por el COI, por lo que no se le entrega más apoyos a los atletas que participan en deportes acuáticos.

Por si no lo viste: Manchester City golea al Urawa Reds y se instala en la final del Mundial de Clubes

“Hay una reiterada situación alrededor de los deportes acuáticos, que se mantienen con el Comité Estabilizador, que sigue siendo ilegal, por eso no están presentes, por esto no se les premió ayer, no hay una federación que acompañe, no hay un seguimiento en torno al reglamento de la Conade y esto ha mermado en el mandamiento en la atención de atletas.

Solo por mandato de un juez se les devolvió el apoyo a las nadadoras, pero no por méritos. Estamos en esta disyuntiva, pero no hay una solución inmediata. No es limitante, y se les trata de apoyar”, afirmó.

Ana Guevara descarta que vaya a dejar la Conade para buscar un cargo político ❌🗣️ pic.twitter.com/88FkdMm3Di — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 19, 2023

Por otra parte, Ana Guevara también confirmó que este estímulo se entregó a los atletas por ser parte de la delegación mexicana.

“Los estímulos son ajenos al presupuesto, por eso tienen derecho a este apoyo que dio el presidente. Si no se avanza en el tema del comité estabilizador, sería avalar lo hecho por ellos. No es por un desprecio, sino que avalaríamos lo ilegal”, dijo.

Ana Guevara indica que los clavadistas no recibieron el estímulo por la medalla mundial, ya que se rigen por el comité de estabilización



📹 @charlyazul33https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/NDYos5bIxP — La Afición (@laaficion) December 19, 2023

Cabe recordar que, desde el pasado mes de enero, el conflicto entre la Federación Mexicana de Natación y el World Aquatics trajo este retiro de presupuesto a los deportistas.