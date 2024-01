“La palabra respeto te queda bastante grande”: Tito Villa responde a Alexis Vega

En días recientes ha surgido el rumor de que Alexis Vega no ha llegado a un acuerdo con Cruz Azul debido a su negativa por aceptar las cláusulas de disciplina que le impone la Máquina, así como una reducción a su salario en comparativa con lo que percibe en Chivas.

Por consecuencia, Emanuel Villa tundió al futbolista en redes sociales por no aprovechar la nueva oportunidad que se le presenta. Dicha situación no pasó desapercibida por el 10 del Guadalajara, quien tildó al ‘Tito’ de estar desinformado.

Sin embargo, el conflicto no quedó ahí, pues el exjugador de los celestes le respondió a Vega y le pidió no mentir, asegurando que la palabra respeto le queda grande.

“Idea tengo, no mientas. No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Yo solo doy mi opinión, no tienes porque molestarte. Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”, mencionó el Tito en su cuenta de X.

Pero el tema no quedó ahí, ya que el ahora analista aprovechó su espacio en el programa Línea de 4 de TUDN para dejar en claro que Vega se niega a firmar con la Máquina por las cláusulas de disciplina.

“Me cuesta entender como Alexis Vega después de tener torneos tan mediocres en Guadalajara, no quiera aprovechar esta gran oportunidad, es la oportunidad de su vida por su pasado reciente, yo creo que acá de un compromiso importante de parte de él, de ir a Cruz Azul a romperla, a volverse uno de los mejores jugadores de la Liga, tiene un mundial por delante, no puedo creer que la negociación se esté cayendo por estos temas, porque lo sé”.

“Hay temas de cláusulas, de cantidades de por medio. Es ahí donde se traba, no entiendo cómo el jugador y su entorno no lo hacen aterrizar y decirle ‘hay que bajarse un poquito del caballo’, no puedes pretender ganar lo mismo, de que este equipo no quiera poner cláusulas cuando han sucedido indisciplinas recientemente, Cruz Azul se está protegiendo. Lo invito que nos explique porque la situación esta trabada tengo entendido desde hace un rato que entre clubes está arreglado, el problema es con él y sus agentes”, explicó.

En ese sentido, Emanuel Villa aseguró que no le gustaría ver al atacante mexicano con la playera de los celestes.

“La verdad no me gustaría verlo de cruzazulino, pero si llega que la rompa, que vuelva a ser el Alexis Vega que en su momento parecía que nos iba a salvar en Qatar”, sentenció.