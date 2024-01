Jesús Dueñas denuncia a directiva del Cruz Azul tras deslindarse de su contrato

Jesus Dueñas Jesús Dueñas no formará parte del cuadro celeste (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Jesús Dueñas terminó su conflicto con Cruz Azul, luego de que denunció a la directiva del cuadro celeste por un supuesto deslizamiento del contrato.

A través de redes sociales, el exzaguero confirmó que ya no pertenece al club celeste, a pesar de que el abogado del club solo presentó un acuerdo por la mitad del contrato que le quedaba a Dueñas.

“Buenas tardes. El día de ayer sostuve una reunión con el representante legal del equipo de fútbol Cruz Azul. En esta reunión se me notificó que de forma unilateral, es decir, que por parte de Club ya no soy futbolista Cruz Azul y se me deslinda completamente del club.

El abogado arbitrariamente, a través, de un documento buscó que firmara para recibir solo la mitad de lo que falta en mi contrato, por obvias razones, no acepté. De igual forma, se hizo de mi conocimiento que todo esto llegaría a la liga, solo me queda agradecer en nombre de mis hijos y de un servidor el apoyo que me brindaron durante el proceso de esta situación”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dueñas llegó como refuerzo para el Apertura 2023, donde apenas disputó nueve encuentros entre liga y Leagues Cup, acumulando 79 minutos.

Jesús Dueñas se unió a Kevin Castaño, Sebastián Jurado, Carlos Salcedo y Diber Cambindo como parte de las salidas del club celeste.