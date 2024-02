Sergio Corona: “es una obra de teatro ver jugar a las Chivas con tanta tragicomedia”

Sergio Corona siempre ha externado con orgullo su amor por las Chivas de Guadalajara. El primer actor, de 95 años, se encuentra promocionando su libro Te invito a mi camerino, pero se dio tiempo de hablar sobre el equipo de sus amores.

El también escritor, reveló que hoy en día el futbol se ha convertido en un espectáculo más allá del ámbito deportivo, una especie de escenario con actores, y no tanto jugadores.

“La verdad es una obra de teatro ver jugar a las Chivas de Guadalajara, porque puede ser a veces una tragicomedia, puede ser un drama, una comedia o algo de cultura para aprender de cómo debe tratarse al balón y al rival. Últimamente he visto en partidos de futbol, no tanto de Guadalajara, sino que he visto cosas de que ya se va a terminar el partido y va ganando un equipo, pero el equipo que va ganando, pues los jugadores como están cerca del final se hacen los heridos o los lastimados para que pase tiempo y terminen con el triunfo. Pero no se trata de eso, sino todo el tiempo que deben jugar los partidos tienen que hacerlo con profesionalismo y buen espectáculo deportivo”, explicó.

Sergio Corona recuerda su eterna rivalidad con Manuel Loco Valdés, “eso era una rivalidad sana, el apoyar a nuestros equipo. Al futbol de hoy en día le hace falta más pasión”.

“No es que gane un partido el equipo que me gusta o gane el equipo que me cae bien, pero lo que yo quiero es que haya buenas jugadas y buenas combinaciones; le peguen bien a la pelota, que los porteros sepan atajar balonazos y los jugadores tengan responsabilidad en la cancha. Hoy en día se preocupan más por no despeinarse”, añadió.

Chicharito y Amaury Vergara

Durante la entrevista con Sergio Corona, se le preguntó sobre el regreso de Javier Hernández Chicharito y el papel de Amaury Vergara.

“La verdad al Guadalajara siempre lo he visto tapatío, de Guadalajara. Creo que la llegada del Chicharito es buena, ha sido de esos grandes ídolos que han dado ánimo a su equipo, uno se siente contento que se interesen equipos famosos de otros países por mexicanos. Así que espero que sea un buen regreso y sea un buen elemento para el reto que enfrenta Amaury Vergara”, además reveló que la última vez que lo vio en la cancha, fue en la inauguración del Estadio de Chivas, cuando él ya jugaba en el Manchester.