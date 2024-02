“Ya pisó la cárcel y el hospital, ¿qué sigue?”: JC Chávez teme por la vida de su hijo

En las últimas semanas, Julio César Chávez Jr. ha estado envuelto en la polémica debido a que fue encarcelado en Estados Unidos por posesión de armas.

Aunado a ello, el pugilista de 37 años ha sido señalado por sus severos problemas de adicción, los cuales le han provocado alejarse de su familia, a quien ha acusado de querer quitarle su patrimonio.

Sin embargo, su padre JC Chávez, lamentó recientemente no poder ayudarlo a superar este problema, por lo que se dijo preocupado sobre su futuro.

“Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio. Mi hijo que él vio cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo”, mencionó durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Boxeo con Diego Soto’.

En ese sentido, el César del boxeo se dijo desesperado sobre la salud de su hijo, por lo que mencionó que incluso teme por su vida.

“Hay tres cosas en la adicción: Cárcel, hospital y muerte; ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz”, sentenció.

Es importante mencionar que Julio César Chávez no puede ayudar a su hijo debido a que este se encuentra viviendo en Estados Unidos, por lo que él mismo ha asegurado que sacarlo de su casa para llevarlo a un centro de rehabilitación, sería considerado como un secuestro.