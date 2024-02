“América es el campeón”: Jardine lanza advertencia al Cruz Azul previo a Clásico Joven

América y Cruz Azul protagonizarán este fin de semana una edición mas del Clásico Joven en un momento en el que ambos equipos viven realidades distintas.

Los celestes marchan líderes y no pierde desde hace siete jornadas, mientras que las Águilas vienen de más a menos en el certamen a tal punto que ya perdieron el invicto.

Sin embargo, para André Jardine esto no representa un problema, pues en conferencia de prensa reconoció el buen momento de la Máquina, pero pidió no olvidar que su equipo es el vigente monarca de la Liga MX.

André Jardine André Jardine suma su segundo torneo al frente del América. (David Leah/David Leah)

“Cruz Azul vive un buen momento, pero América es el campeón y tiene sus argumentos, que nadie se olvide de eso. Vamos a enfrentar el Clásico con toda la fuerza y veremos quién es el mejor”, mencionó de forma contundente.

En ese sentido, el técnico brasileño reconoció que las Águilas no están en su mejor nivel, pero pidió no exagerar con el desempeño de su equipo, ya que día con día buscan llegar a su mejor versión.

“Siempre que en América no ganas e intentas dar un tipo de explicación, la prensa dice que buscas pretextos. Las cosas no están al 100 por ciento como queremos que estén, hay varios jugadores que no están como queremos que estén. Sabemos lo fuertes que podemos ser cuando estamos todos bien. Trabajamos mucho para rápidamente colocarnos en el máximo nivel”, sentenció.